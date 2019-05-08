Disney раскрыла дату выхода следующей трилогии «Звездных войн»

Кинокомпания Walt Disney Company раскрыла дату выхода следующей трилогии культовой фантастической эпопеи «Звездные войны» — эпизоды появятся на большом экране уже в 2022, 2024 и 2026 годах. Ждать осталось совсем недолго!

Компания также планирует отложить премьеру второй части «Аватара» — права на франшизу перешли к Disney вместе с покупкой киностудии 21st Century Fox в марте 2019 года. Таким образом, продолжение фантастического блокбастера от режиссера Джеймса Кэмерона выйдет на большом экране в 2021 году — на год позже запланированного ранее. Третью часть «Аватара» покажут в 2023 году, четвертую — в 2025-ом, пятую — в 2027-ом.

Напомним, в результате сделки, заключенной между компанией Walt Disney Company и производственной киностудией 21st Century Fox, в марте 2019 года, права на экранизацию лент «Люди-Икс», «Аватар», мультсериала «Симпсоны» и ряда других картин, а также доля в стриминговом сервисе Hulu и несколько спутниковых телеканалов Fox перешли Disney. Сумма сделки составила 71,3 миллиарда долларов.

Ранее киностудия Disney представила первый трейлер грядущего продолжения фантастической эпопеи «Звездные войны». Лента станет девятой по счету и одновременно завершит новую трилогию. Режиссером и одним из сценаристов картины выступил Джей Джей Абрамс — он уже работал над «Пробуждением Силы», седьмым эпизодом «Звездных войн».