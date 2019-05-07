Появился трейлер короткометражного фильма Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с Николаем Комягиным в главной роли
В Сети появился первый трейлер короткометражного фильма «Сложноподчиненное» — работа петербургского режиссера Олеси Яковлевой попала в программу Cinеfondation Каннского кинофестиваля. В главной роли фронтмен музыкального коллектива Shortparis Николай Комягин, который, по словам Яковлевой, «подходит на роль, как никто другой». Посмотрите прямо сейчас!
Как рассказала Олеся «Собака.ru», описать содержание фильма сложно — это отражено в названии. Съемки длились семь дней, а подготовка заняла целый год. Все это время ушло на написание сценария, поиск локаций и ожидании Николая — у него была большая загруженность. Но ждали не зря — по словам Яковлевой, он подходит на роль, как никто другой. «Я не могу точно сказать, почему Николай. Сейчас это кажется само собой разумеющимся», — объясняет Олеся.
«Попадание в конкурс Cinéfondation — событие для меня странное. Должно пройти какое-то время, чтобы отрефлексировать случившееся», — описывает эмоции режиссер. Дата премьеры пока не называется, но Яковлева надеется, что она состоится на одном из русских кинофестивалей.
Напомним, ранее директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы — в этом году в нее вошли 19 картин. Второй фильм ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова «ДЫЛДА» вошел в параллельную программу Каннского фестиваля «Особый взгляд».
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