Появился трейлер короткометражного фильма Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с Николаем Комягиным в главной роли

В Сети появился первый трейлер короткометражного фильма «Сложноподчиненное» — работа петербургского режиссера Олеси Яковлевой попала в программу Cinеfondation Каннского кинофестиваля . В главной роли фронтмен музыкального коллектива Shortparis Николай Комягин, который, по словам Яковлевой, «подходит на роль, как никто другой». Посмотрите прямо сейчас!

Как рассказала Олеся «Собака.ru», описать содержание фильма сложно — это отражено в названии. Съемки длились семь дней, а подготовка заняла целый год. Все это время ушло на написание сценария, поиск локаций и ожидании Николая — у него была большая загруженность. Но ждали не зря — по словам Яковлевой, он подходит на роль, как никто другой. «Я не могу точно сказать, почему Николай. Сейчас это кажется само собой разумеющимся», — объясняет Олеся.

«Попадание в конкурс Cinéfondation — событие для меня странное. Должно пройти какое-то время, чтобы отрефлексировать случившееся», — описывает эмоции режиссер. Дата премьеры пока не называется, но Яковлева надеется, что она состоится на одном из русских кинофестивалей.