Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома», в котором главный герой заранее предупреждает о спойлерах

Сегодня компания Sony Pictures Entertainment показала новый трейлер грядущего фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Исполнитель главной роли, актер Том Холланд заранее предупреждает о спойлерах в ролике и не советует смотреть его тем, кто еще не видел «Мстители: финал» — с заботой о вас (мы, если что, тоже предупредили!)

По сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Постановщик ленты Джон Уоттс, срежиссировавший первую часть обновленной вселенной Человека-паука «Возвращение домой», ранее отметил, что хотел ввести персонажа Ника Фьюри еще в прошлой части и сделать его «жестким учителем на замену». «Если Тони вроде как клевый дядя, всегда готовый тебя поддержать, то Фьюри — суровый новый отчим. Фьюри видит в Питере Паркере ценного оперативника, который слишком увлечен школьными проблемами», — поделился режиссер.

Уоттс не раскрывает подробностей — неизвестно, как повлияют события финальных «Мстителей» на Питера Паркера. Режиссер лишь отметил, что к началу нового фильма «он многое пережил» и стал взрослее. При этом он сравнил грядущую картину с комедийным боевиком «Если бы взгляды могли убивать» — 1991 года выпуска (многообещающе!)

Сейчас картина «Человек-паук: Вдали от дома» находится на стадии пост-продакшна. Мировая премьера запланирована на 2 июля 2019 года, в России на два дня позже — 4 июля. Известно, что в роли подружки «паучка» снялась певица Зендея, Сэмюэль Л. Джексон вновь воплотит на экране образ агента «Щ.И.Т» Ника Фьюри, а Джейк Джилленхол исполнит роль суперзлодея Мистерио.