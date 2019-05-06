Финальный эпизод «Мстителей» обогнал «Титаник» и стал вторым в рейтинге кассовых фильмов (за всю историю кино!)

Лента «Мстители: Финал», завершающая фантастическую сагу киновселенной Marvel, уверенно лидирует в мировом кинопрокате — сейчас фильм занимает вторую строчку бокс-офиса с 2,188 миллиардами (за всю историю кино!), обогнав «Титаник», «Звездные войны: пробуждение силы» и даже финальную часть «Гарри Поттера». Чтобы побить рекорды «Аватара» (2,787 миллиардов долларов), фильму осталось собрать 600 миллионов.

Рубеж в два миллиарда долларов «Мстители» преодолели быстрее лидера рейтинга — за 11 дней, тогда как «Аватар» шел к отметке 47 суток. В России двухмиллионную планку лента преодолела за шесть дней. В рейтинге мирового бокс-офиса за всю историю кино присутствуют и ленты-предшественники финала. Так, «Мстители: война бесконечности» 2018 года расположился на пятой строчке с 2 миллиардами долларов, «Мстители: эра Альтрона» 2015 года на девятом месте с 1,5 миллиардами, а первая часть 2012 года — на седьмой с 1,5 миллиардами.

Напомним, в финальной части фантастического блокбастера «Мстители» впервые появился персонах нетрадиционной сексуальной ориентации. Оказалось, что российская озвучка не соответствует оригиналу — в дубляже изменен рассказ персонажа о свидании двух мужчин. На языке оригинала с русскими субтитрами в отечественных кинотеатрах фильм так и не вышел — в СМИ предположили, что таким образом компания Disney решила избежать пропаганду сексуальных меньшинств.

Появление первого гомосексуального персонажа в киновселенной Marvel, по мнению второго режиссера картины Энтони Руссо, для некоторых зрителей станет важным моментом. «Мы видели положительную реакцию даже в тех странах, где гомосексуализм не так свободен, как в США. На самом деле это один из элементов таких фильмов, который, как мне кажется, находит отклик и в сложных местах мира. Как создатели огромной франшизы мы говорим: "Мы поддерживаем вас"»