В «Союзмультфильме» высказали свое мнение об идее создать продолжение «Ну, погоди!»

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков сомневается в том, что идея снять продолжение картины «Ну, погоди!» — хорошая. Он рассказал РИА Новости, что сейчас сложно определить, какой социальный тип может представлять волк.

«Если мы говорим о Волке и Зайце — тут у меня много сомнений. Волк был очень ярким социальным типом своего времени: стиляга, тунеядец — все то, с чем боролись в 1960-1970-х. Но кем он может быть сегодня — гопником, олигархом, чиновником, хипстером? Один неверный шаг — и провал», — объяснил он.

Шеф-редактор отметил, что нужно создавать новых героев, хоть и хочется иногда продолжить историю давно знакомого всем персонажа. Хотя новые части старых мультфильмов все же допустимы: «Есть персонажи, с которыми можно поработать и в сегодняшнем дне. При этом необязательно погружать их в современные реалии, можно поиграться в условиях их мира. Однако к таким вещам нужно подходить очень осторожно». Медвежонок Умка, который живет в Арктике, может существовать вне современных реалий по мнению Сергея.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что герои культовых мультфильмов «Ну, погоди!», «Маугли», «Умка», «Бременские музыканты» и «Чебурашка и крокодил Гена» обещают получить продолжение уже в этом году. Юбилярам придадут новую жизнь.