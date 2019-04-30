В финальной части фантастического блокбастера «Мстители» впервые появился персонах нетрадиционной сексуальной ориентации. Оказалось, что российская озвучка не соответствует оригиналу — в дубляже изменен рассказ персонажа о свидании двух мужчин. На языке оригинала с русскими субтитрами в отечественных кинотеатрах фильм так и не вышел — в СМИ предположили, что таким образом компания Disney решила избежать пропаганду сексуальных меньшинств.

В фильме «Мстители: финал», который завершает фантастическую сагу, появился первый открытый гей киновселенной Marvel — его экранный образ воплотил один из режиссеров картины Джо Руссо. По сюжету, его персонаж говорит, что впервые за долгое время после потери партнера собирается пойти на свидание с другим мужчиной. В российской озвучке нет ни одной фразы об этом, заместо конкретики он говорит просто о некой встрече — слово «свидание» заменили на «ужин», а любые намеки на близость убрали. На это обратило внимание издание TJ.

Главный редактор «Киноафиши» Татьяна Шорохова в своем Telegram-канале высказалась по этому поводу — она считает, что диалог о свидании с мужчиной стал причиной, по которой компания Disney решила не выпускать в российский прокат фильм «Мстители: Финал» на английском языке с субтитрами. «Собственно, будете смотреть дубляж — стопроцентно там будет гетеросексуальное свидание. Очень понимаю российский Disney. В этой стране теперь всё опасно, а «Финал» — мощнейший проект, без которого вообще никак», — отметила она. Также Шорохова упомянула присутствие в фильме бисексуального персонажа.

Появление первого гомосексуального персонажа в киновселенной Marvel, по мнению второго режиссера картины Энтони Руссо, для некоторых зрителей станет важным моментом. Мы видели положительную реакцию даже в тех странах, где гомосексуализм не так свободен, как в США. На самом деле это один из элементов таких фильмов, который, как мне кажется, находит отклик и в сложных местах мира. Как создатели огромной франшизы мы говорим: "Мы поддерживаем вас"», — отметил Руссо.