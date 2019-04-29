Обьявлен список номинантов юбилейного, 30-го кинофестиваля «Кинотавр»

Стали известны номинанты юбилейного, 30-го Российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году на отбор в основной полнометражный конкурс было подано 75 заявок. Обращает на себя внимание преобладание независимых от бюджетного финансирования проектов: их оказалось 50, а это две трети фильмов, поданных на отбор. Двадцать четыре картины были профинансированы Министерством культуры, одна — Фондом кино.