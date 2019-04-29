Обьявлен список номинантов юбилейного, 30-го кинофестиваля «Кинотавр»
Стали известны номинанты юбилейного, 30-го Российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году на отбор в основной полнометражный конкурс было подано 75 заявок. Обращает на себя внимание преобладание независимых от бюджетного финансирования проектов: их оказалось 50, а это две трети фильмов, поданных на отбор. Двадцать четыре картины были профинансированы Министерством культуры, одна — Фондом кино.
Жюри основного конкурса — актер Константин Хабенский, композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещаниноа, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская.
Номинация «Дебют» на 30-ом «Кинотавре» не выделена отдельно — все картины будут участвовать в основном конкурсе:
Sheena 667, 2019, дебют — режиссер Григорий Добрыгин
«Большая поэзия», 2019 — режиссер Александр Лунгин
«Бык», 2019, дебют — режиссер Борис Акопов
«Верность», 2018 — режиссер Нигина Сайфуллаева
«Выше неба», 2018 — режиссер Оксана Карас
«Гроза», 2019 — режиссер Григорий Константинопольский
«Давай разведемся», 2019, дебют — режиссер Анна Пармас
«Керосин», 2019 — режиссер Юсуп Разыков
«Куратор», 2019 — режиссер Петр Левченко
«Люби их всех», 2019, дебют — режиссер Мария Агранович
«Мальчик русский», 2018, дебют — режиссер Александр Золотухин
«Мысленный волк», 2018-2019 — режиссер Валерия Гай Германика
«Однажды в Трубчевске», 2019 — режиссер Лариса Садилова
«Сторож», 2019 — режиссер Юрий Быков
«Троица», 2019 — режиссер Ян Гэ
Жюри конкурсной программы «Кинотавра» «Короткий метр» — писатель Михаил Зыгарь, сценарист и режиссер Наташа Меркулова, актер Александр Паль, Сценарист и режиссер Алексей Чупов, председатель жюри актриса Анна Михалкова.
В этом году на отбор было прислано 417 заявок. 72 были отклонены из-за несоответствия фестивальному регламенту. Таким образом отбор производился из 345 фильмов.
В конкурсную программу включены 26 картин:
«Жених», режиссер Елизавета Стишова
«Бег», режиссер Егор Исаев
«Болванка», режиссер Никита Власов
«Будьте здоровы», режиссер Иван Забажанов
«Ваня», режиссер Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн
«Войд», режиссер Дарья Грацевич
«Выкупить за 60 секунд», режиссер Вадим Валиуллин
«Думай позитивно!», режиссер Ирина Ходюш
«Есть город золотой», режиссер Евгений Сангаджиев
«Интервью», режиссер Иван Соснин
«Кальмар», режиссер Лидия Кондратюк
«Корова», режиссер Тома Селиванова
«Красиво жить», режиссер Ярослав Лебедев
«Мирная жизнь», режиссер Иван И. Твердовский
«Неудачник», режиссер Роман Трофимов
«Одна историческая ошибка», режиссер Михаил Местецкий
«Он везет свой грузовик», режиссер Кирилл Проскурин
«Он мой», режиссер Владислав Рытков
«Плачу с вами», режиссер Паулина Андреева
«Прощание», режиссер Мария Фомина
«Роддом», режиссер Анна Дежурко
«Романс для валторны», режиссер Ирина Киреева
«Сложноподчиненное», режиссер Олеся Яковлева
«Топливо», режиссер Михаил Архипов
«Ты его любила», режиссер Елена Полякова
«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач
Деловая программа WORK-IN-PROGRESS
«Вмешательство», режиссер Ксения Зуева
«Последняя милая Болгария», режиссер Алексей Федорченко
«Камень, ножницы, бумага», режиссер Татьяна Лютаева
«Седьмой пробег по контуру земного шара», режиссер Виталий Суслин
«Москвы не бывает», режиссер Дмитрий Федоров
«У нее другое имя», режиссер Вета Гераськина
Внеконкурсная программа
«Дылда», 2019 — режиссер Кантемир Балагов
В попечительский совет юбилейного, 30-го «Кинотавра» вошли продюсер и режиссер Федор Бондарчук, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts Марианна Сардарова, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, превый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Виталий Игнатенко, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства «Кинотавр» Валерия Роднянская, заместитель председателя Вэб.рф Наталья Тимакова.
Откроет «Кинотавр» фильм Валерия Тодоровского «Одесса», закроет кинофестиваль фильм «Француз» Андрея Смирнова.
О том, как прошел «Кинотавр»-2018, читайте в нашем материале.
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