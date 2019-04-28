Вышел трейлер сериала «Толя Робот» — с Александром Палем в главной роли (а еще Кулик, Мусагалиев и Feduk!)

Телеканал ТНТ показал полноценный трейлер нового сериала «Толя Робот» — с Александром Палем в главной роли. Сценарий к многосерийному фильму, повествующему о любви и желании жить полноценной жизнью вопреки любым трудностям, написали Николай Куликов (фильмы «Горько!», «Экипаж» и «Движение вверх») и Константин Майер («Физрук»), режиссером выступил Алексей Нужный, а одни из ролей в сериале исполнили рэпер Feduk и блогер Евгений Кулик.

По сюжету, главный герой Толя, молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги, даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его люди. Толя вдохновляет своего друга, байкера Ваню (Евгений Кулик) не пасовать перед трудностями, замкнутую сиделку Люду (Валентину Мазунина) заняться повышением самооценки, а начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую он тайно влюблен, Толя учит быть самой собой. Получив бионические протезы, главный герой начинает противостоять окружающему его обществу, которое не верит в возможность что-либо изменить.

«Я люблю совмещать то, что плохо совмещается. «Толя робот» — это жизнелюбивое драмеди о человеке с инвалидностью, вдохновляющая драматическая комедия с сильным социальным подтекстом. Мы сталкиваем жизнелюбие и вроде бы нежизнелюбивый социальный фон. Это столкновение создает ощущение новизны. Для меня это очень важный проект», — поделился режиссер сериала Алексей Нужный.

Старт сериала намечен уже этой весной, однако точная дата премьеры пока не разглашается.