Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» Тарантино в виде мини-сериала

Стриминговый сервис Netflix выпустил режиссерскую версию версию фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино в виде мини-сериала. Об этом сообщил портал Slashfilm.

Тарантино подготовил две версии фильма: стандартную — на 168 минут и режиссерскую — на 187 минут. Ранее режиссерская версия выходила в прокат только в кинотеатрах с 70-миллиметровыми проекторами.

Netflix разбил ее на четыре эпизода по 50 минут и открыл зрителям доступ. Теперь режиссерскую версию можно увидеть в формате мини-сериала.