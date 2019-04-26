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Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» Тарантино в виде мини-сериала

Стриминговый сервис Netflix выпустил режиссерскую версию версию фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино в виде мини-сериала. Об этом сообщил портал Slashfilm.

Тарантино подготовил две версии фильма: стандартную — на 168 минут и режиссерскую — на 187 минут. Ранее режиссерская версия выходила в прокат только в кинотеатрах с 70-миллиметровыми проекторами.

Netflix разбил ее на четыре эпизода по 50 минут и открыл зрителям доступ. Теперь режиссерскую версию можно увидеть в формате мини-сериала.


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