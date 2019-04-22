В сети появился трейлер фильма «Герой» с Петровым, Ходченковой и Машковым

Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма Карена Оганесяна «Герой». Главную роль в нем сыграл Александр Петров , а его партнерами по съемочной площадке стали Светлана Ходченкова и Владимир Машков.

Владимир Машков играет спецагента, которого все считают погибшим. Однако спустя 15 лет он вновь появляется в жизни своего сына. Премьера запланирована на 26 сентября этого года.