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В сети появился трейлер фильма «Герой» с Петровым, Ходченковой и Машковым

Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма Карена Оганесяна «Герой». Главную роль в нем сыграл Александр Петров, а его партнерами по съемочной площадке стали  Светлана Ходченкова и Владимир Машков.

Владимир Машков играет спецагента, которого все считают погибшим. Однако спустя 15 лет он вновь появляется в жизни своего сына. Премьера запланирована на 26 сентября этого года.


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