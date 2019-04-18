Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»

Константин Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки». Творческая, продюсерская и административная команда останутся прежними. Только теперь Константин будет работать в качестве шоураннера проекта. Он будет курировать киносериал на всех стадиях производства.

Дарья Мороз тоже поменяла роль — она выступит не только как актриса, но и как креативный продюсер: «Даже будучи очень востребованной в своей профессии, я понимала, что просто быть артисткой для меня недостаточно, я хочу идти вперёд и развиваться, – объяснила Дарья.