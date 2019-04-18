Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»
Константин Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки». Творческая, продюсерская и административная команда останутся прежними. Только теперь Константин будет работать в качестве шоураннера проекта. Он будет курировать киносериал на всех стадиях производства.
Дарья Мороз тоже поменяла роль — она выступит не только как актриса, но и как креативный продюсер: «Даже будучи очень востребованной в своей профессии, я понимала, что просто быть артисткой для меня недостаточно, я хочу идти вперёд и развиваться, – объяснила Дарья.
У нового продюсера есть профильное образование — 10 лет назад она закончила ВКСР по специальности «продюсирование». Но только сейчас она решилась встать по другую сторону камеры: «Мне крайне радостно, что мой продюсерский дебют состоится в компании Эдуарда Илояна и Ирины Сосновой, которые представляют студию видеосервиса START, эта команда делает действительно крутое кино. Бескомпромиссное и смелое» — поделилась она.
Генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая рассказала, что второй сезон будет еще более смелым, чем первый.
Посмотреть сериал можно будет здесь.
Напомним, что после столичной премьеры в Доме литераторов режиссер Константин Богомолов, главная героиня Дарья Мороз и продюсер Ирина Сосновая привезли «Содержанок» на закрытый показ в «Ленинград Центр». В киносериале, документирующем нравы светской Москвы, дебютировал сам режиссер, для которого это первая многосерийная работа в карьере, и сверхновая звезда Софья Эрнст. Авторы пренебрегли массовым вкусом: проект будет эксклюзивно показан на видеосервисе Start, а в сюжет введены больше десяти главных персонажей — дерзкое нарушение сериальной конституции. За тернистой дорогой фавориток светских хроник наблюдали телеведущая Ксения Собчак, актриса Карина Разумовская, руководитель фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова и другие.
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