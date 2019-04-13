«Восхождение Скайуокера»: посмотрите первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Киностудия Disney представила первый трейлер грядущего продолжения фантастической эпопеи «Звездные войны». Лента станет девятой по счету и одновременно завершит новую трилогию. Режиссером и одним из сценаристов картины выступил Джей Джей Абрамс — он уже работал над «Пробуждением Силы», седьмым эпизодом «Звездных войн».

Главные роли в заключительной части трилогии, продолжающей легендарную космическую сагу Джорджа Лукаса, исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек и Джон Бойега. Кроме того, в трейлере появляется Лея Органа — ее на экране воплотила актриса Кэрри Фишер, которая скончалась в 2016 году. Студия не использовала спецэффекты, а работала с ранее неопубликованными сценами с Фишер — это сделало возможным продолжение сюжетной линии ее персонажа.

Последняя битва нового поколения джедаев с темной стороной Силы будет называться «Восхождение Скайуокера» — об этом авторы ленты объявили на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго, где и был показан первый тизер грядущей картины. В нем можно увидеть Рей, бегущую по пустыне со световым мечом, Кайло Рена, сражающегося с противниками, а также принцессу Лею. В конце ролика звучит фраза Люка Скайуокера из предыдущей части саги: «Никто не уходит бесследно». Действие фильма начинается через год после событий, показанных в предыдущей ленте — «Звездные войны: Последние джедаи».