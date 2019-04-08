Сергей Бурунов: «С кем было работать приятнее всего? С Сашей Петровым!»

Актер Сергей Бурунов выступил в Петербурге в поддержку благотворительного фонда «Яркая жизнь». «Собака.ru» собрала самые яркие высказывания артиста – об участии в сериале «Содержанки» Константина Богомолова, работе с Александром Петровым и профессии

Кадр из сериала "Домашний арест"

Кадр из фильма "Эшелон"

О призвании Все, кто становятся артистами, пациенты психотерапевтов или даже психиатров. Я учился на летчика-инженера, играл в КВН. С авиацией у меня не получалось, потому что не армейский я человек. Думал, что в актерстве будет веселье, но глубоко ошибся. После теории газов, турбин, аэродинамики было тяжело поступать в театральный вуз: читать басню, прозу, стихи. Кажется, у меня был отрывок из «Мастера и Маргариты» и Александр Сергеевич Пушкин – «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен». Художественный руководитель Марина Александровна Пантелеева взяла меня на курс со словами: «Я не знаю, что с тобой делать». Материал она давала мне по наитию. И ее первый выстрел был прямо мне в голову – постановка по «Оводу» Владимира Войновича.

Если тебе показалось, что после двухмесячных актерских курсов под тебя уже должны писать сценарий — дружок, ну ты чего?

Об артистах без образования Образование — школа жизни, путь становления, который нужно пройти, чтобы внутри что-то созрело. Чтобы зрители заплакали, тебе эти слезы надо накопить. Тебе кажется, что все получается без подготовки — креститься надо, значит. Ремесло никто не отменял. Оно в любом деле есть, никуда не деться. Талант без ремесла — эфир, как говорит Алиса Бруновна Фрейндлих. В любом вузе тебе дают матрицу, а дальше – развивай ее как хочешь. Но без фундамента совсем никак. Если тебе показалось, что после двухмесячных актерских курсов под тебя уже должны писать сценарий — дружок, ну ты чего?

О «Содержанках» С другими режиссерами мне всегда приходилось работать в лоб, но в жизни ведь ничего однозначного нет, и Константин Богомолов, снявший «Содержанок», это великолепно показывает. Человек может вести себя по-разному, например, через насилие и агрессию демонстрировать, что он стеснен. Спасибо Константину за образ. Я ждал такой работы. О «Большой разнице» Даже не знаю, что рассказать о проекте «Большая разница» (пародийная телепередача, выходившая на «Первом канале» – Прим. ред.). Там все с перепугу было сделано – как-то само сложилось. Меня позвали на пробы, я пришел, пообещали, что перезвонят. Я думал, что это означает отказ, но и правда перезвонили. В 2007 году мы начали, и очнулся я уже в 2012-м. Помню, что мой режим тогда был такой: съемочный павильон, дом, снова павильон. Любимого персонажа из тех, кого я играл, не было – ненавидел их всех. На меня все время что-то клеили и сдирали, чем-то мазали и заливали. При слове «грим» у меня до сих пор начинается сердцебиение учащенное.

«Я не буду с ним играть» — это любительство

О партнерах С кем было работать приятнее всего? С Сашей Петровым, конечно же. Прекрасный профессионал, играющий на износ. Откуда в нем такая внутренняя правда? Он меня удивил страстью, яростью, неистовством. И друг он замечательный. На партнеров мне всегда везло — Саша Бортич, Светлана Ходченкова — да и зачем всех перечислять? Я просто везунчик! А справляться с теми, кто неприятен — моя профессия. Человек может быть каким угодно в жизни, но если в кадре отлично работает, то ему можно все простить. Но, как правило, талантливые люди — хорошие. «Я не буду с ним играть» — это любительство. Конечно, есть и раздражение, но ссориться ни с кем нельзя — враги из Москвы никуда не уезжают.

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

О любимых фильмах Мои любимые картины – это «Экипаж», «Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон», «Кин-дза-дза», «В бой идут одни старики». Последний — потому что это и комедия, и трагедия. Это настоящая режиссура: и война, и радость жизни даже в тяжелое время. В театр тоже стараюсь ходить часто. В последний раз был на постановке «Ай Фак. Трагедия» Константина Богомолова – потрясающий перфоманс.

Выспаться...это целая история!

О благотворительности Я давно задумывался об участии в благотворительности. Это связано со смертью моей матери — трагический и ужасный момент, когда было некуда обратиться. Потом судьба свела с Константином Хабенским и его фондом. Так и началось. Важно ощущать, что ты нужен и необходим. А вдруг я помогу? Было бы здорово. О стрессе Как себя вытаскивать из тяжелых ситуаций? Психотерапевты есть, медицинские препараты по их назначению, а вот алкоголь вряд ли сработает в нужную сторону. А вообще — важнее всего поддержка близких. По врачам ходишь, если жить хочется, отдыхаешь в свободную минутку. Вот и все. А выспаться...Это целая история. Работа ведь ведется всегда — ты как в кибер-режиме, и фитилек твой выгорает. Думаешь: «А не послать бы все в длинное путешествие?» Но пока справляюсь.