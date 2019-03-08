Создатели «Симпсонов» удалят из открытого доступа эпизод мультсериала с участием Майкла Джексона

Создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» Джеймс Л. Брукс, Мэттью Гроунинг, более известный как Мэтт Грейнинг, и Эл Джин приняли решение убрать из открытого доступа эпизод «Совершенно безумный папа» («Stark Raving Dad»), в работе над которой принимал участие Майкл Джексон. Причиной стал выход фильма телеканала HBO «Покидая Неверленд», хоть серия и является «настоящим сокровищем».

Продюсер мультсериала «Симпсоны» Джеймс Л. Брукс сообщил изданию Variety, что процесс изъятия эпизода первой серии третьего сезона «Совершенно безумный папа», над которой работал Майкл Джексон — его голосом говорит персонаж Леон Камповски, может занять какое-то время. Однако уже принято решение, что серия будет удалена со всех платформ, потоковых сервисов и телеканалов, транслирующих сериал. В дальнейшем создатели сериала могут заменить голос Джексона другой озвучкой.

«Это было единственным возможным решением. Парни — а я всю жизнь с ними работал и спорил по поводу шуток (Мэтт Грейнинг и Эл Джин. — прим. ред.) — полностью согласны. Я против сжигания книг в любом виде. Но это наша книга, и мы можем позволить себе удалить из нее главу», — рассказал Джеймс Л. Брукс.

Причиной решения стал выход фильма телеканала HBO «Покидая Неверленд», в котором звучат обвинения в сексуальных домогательствах в адрес поп-идола Майкла Джексона в 1993 году. Певец отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более 20 млн долларов. Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду. Российские зрители увидят фильм в эфире Первого канала 15 и 16 марта.

Премьера эпизода «Совершенно безумный папа» состоялась в США 19 сентября 1991 года. Режиссер серии — Рич Мур, сценарий написан Элом Джином и Майком Риссом. Приглашенной звездой был Майкл Джексон, озвучивавший Леона Камповски, однако в титрах вместо имени Джексона было указано имя Джон Джей Смит, поющего Леона озвучивал Кип Ленон. По сюжету, Гомер Симпсон, по вине своего сына Барта, оказывается в психиатрической клинике, где знакомится с Леоном Камповски — пациентом, уверенным в том, что он и есть Майкл Джексон.