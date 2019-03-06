Экранизация дня: Netflix займется производством сериала по мотивам «Сто лет одиночества»

Исполнительными продюсерами экранизации выступят сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барчи, а съемочный процесс развернется преимущественно в Колумбии. Подробности проекта, который находится на стадии разработки, дата начала и выхода в прокат пока не сообщаются. Сам Габриель Гарсиа Маркес долгое время не давал согласие на экранизацию романа, так как считал, что в рамках фильма ему будет «тесно».

«Десятилетиями наш отец отказывался продавать права на фильм по книге «Сто лет одиночества», так как представлял это невозможным в условиях ограниченного времени художественного фильма или на любом другом языке помимо испанского. Однако именно сейчас, в золотой век сериалов, когда уровень сценарного и режиссерского таланта так высок, а зрители во всем мире с удовольствием потребляют контент на иностранных языках, не найти лучше времени для сериальной адаптации, которую обеспечит Netflix», — рассказал сын писателя Родриго Гарсиа.

Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. Лауреат Нейштадтской литературной премии и Нобелевской премии по литературе. Представитель литературного направления «магический реализм». «Сто лет одиночества» он впервые опубликовал в 1967 году — роман повествует об истории семьи Буэндиа в вымышленном городке Макондо, но имеющем отношение к историческим событиям в Колумбии. Книга была переведена на более 50 языков и разошлась на 50 млн копий по всему миру. Писатель скончался 18 апреля 2014 года.