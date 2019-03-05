Пользователь Reddit выявил самый смешной фильм Marvel — проверьте, где шуток больше всего

Пользователь социального новостного сайте Reddit, на котором мемберы могут размещать понравившуюся информацию в интернете, проанализировал все фильмы фантастической киновселенной Marvel чтобы найти самый смешной фильм студии. Оказалось, что больше всего шуток насчитывает лента «Человек-паук: Возвращение домой» с молодым паучком Томом Холландом — в ней обнаружилось сразу 169.

На втором месте «Мстители» 2012 года — по уровню юмора лента отстала совсем немного и «пошутила» 161 раз. Замыкает тройку лидеров «Войны бесконечности» о порабощении всего живого межгалактическим тираном Таносом, ведущим охоту на камни бесконечности — 140 шуток за весь фильм (смех — лучшее лекарство!).

Автор исследования рассматривал все воплощения юмора — от словестных шуток до визуальных, которые были в каждом фильме киновселенной от заставки до сцен после титров. Самым не смешным оказался «Невероятный Халк» — всего 25 шуток. Несколько лент, такие как «Черная Пантера», «Железный человек», «Тор» и «Первый мститель: Другая война» заняли позицию посередине — среднее количество юмора в них остановилось на отметке в 50 шуток.

Пользователь Reddit также подсчитал среднее значение времени, которое занимает перерыв между шутками — так, в «Невероятном Халке» шутят каждые 4 минуты и 11 секунд. Для сравнения, в самом смешном «Человеке пауке: Возвращение домой» шутки сыпятся каждые 44 секунды. «Мстители», «Тор: Рагнарёк», «Человек-муравей» и «Стражи Галактики» немногим ему уступают — 49, 53, 56 и 58 секунд соответственно.