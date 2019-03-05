Вышел первый трейлер финального сезона «Игры престолов»
Первый трейлер финального сезона культовой фэнтази-саги уже можно посмотреть. А вот серии выйдут только в апреле 2019 года.
Битва с армией мертвых, предводительствуемой Королем ночи, обещает стать эпохальным событием даже по меркам главного сериала планеты. Над ней ночи напролет на протяжении трех месяцев трудились 750 участников съемочной группы.
«Мы попросили съемочную команду сделать для нас то, чего никто никогда не делал не только на ТВ, но и в большом кино, — заявляет соисполнительный продюсер Брайан Когман в интервью Entertainment Weekly, — В битве смешаны несколько жанров, один эпизод построен внутри другого, а тот внутри еще одного. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс придумали удивительный сценарный пазл, а режиссер Мигель Сапочник пришел, разобрал его и собрал снова». Лишь 6 эпизодов потребовали 10 месяцев упорной работы.
Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов – сезон в истории саги, в котором каждая из шести серий фактически отдельный полнометражный фильм.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что вышел тизер финального сезона «Игры престолов»
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