Вышел первый трейлер финального сезона «Игры престолов»

Первый трейлер финального сезона культовой фэнтази-саги уже можно посмотреть. А вот серии выйдут только в апреле 2019 года.

Битва с армией мертвых, предводительствуемой Королем ночи, обещает стать эпохальным событием даже по меркам главного сериала планеты. Над ней ночи напролет на протяжении трех месяцев трудились 750 участников съемочной группы.