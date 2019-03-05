От «Капитана Марвел» до «Дамбо»: 19 лучших фильмов марта

Новая супергероиня Вселеной Marvel, история летающего слоненка в версии Тима Бертона и мелодрама о поп-звезде с травмированной психикой с Натали Портман и песнями Sia – «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые выйдут в прокат в первый месяц весны.

«Юморист» Смотреть трейлер В режиссерском дебюте о советском стендапере Михаил Идов монтирует удушливый мир предперестроечного СССР – когда еще казалось, что это навсегда – с актуальным: на титрах звучит трек рэпера Фейса, написанный специально для картины. С 1 марта

«Капитан Марвел» / Captain Marvel Смотреть трейлер Идеально подобранный к 8 марта релиз от Marvel – первый сольный фильм студии с женским персонажем. Пилота военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, обретающую суперспособности, играет обладательница «Оскара» Бри Ларсон. С 7 марта

«Родители легкого поведения» / Drunk Parents Смотреть трейлер Комедия от сценариста Saturday Night Live Фреда Вульфа с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек. Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от дочери и друзей свой финансовый крах, придумывая нелепые авантюры. С 7 марта

«Ван Гоги» Смотреть трейлер Драма о проблемах отцов и детей от сценариста «Ассы» Сергея Ливнева. Прославленный дирижер (Даниэль Ольбрыхский) и его почти неизвестный сын-художник (Алексей Серебряков) проходят путь от взаимной ненависти к примирению. С 7 марта

«Вокс люкс» / Vox Lux Смотреть трейлер Второй полнометражный фильм 30-летнего актера Брэйди Корбета, объявленного главной надеждой американского независимого кино после дебютного «Детства лидера». Впрочем, его мелодрама о ставшей поп-звездой жертве школьной перестрелки – уже не инди-фильм, а тяжелый голливудский люкс: главная роль у Натали Портман, ей помогают Джуд Лоу и Уиллем Дефо, а песни к картине написала певица Sia. С 7 марта

«Лови момент» Смотреть трейлер Ромком с обаятельной Юлией Топольницкой, Алексеем Кортневым и режиссером суровых драм о несправедливости Юрием Быковым (тут он актер). Уроженка провинциального черноморского города Рита приезжает в столицу, чтобы поступить в театральное училище, но попадает лишь в многочисленные комичные ситуации. С 7 марта

«Частная война» / A Private War Смотреть трейлер Байопик военной корреспондентки Мэри Колвин, основанный на статье о ней в журнале Vanity Fair. В центре сюжета – ее командировка в охваченную гражданской войной Сирию в конце 2010-х. Бесстрашную журналистку играет Розамунд Пайк. С 7 марта

«Рожденный стать королем» / The Kid Who Would Be King Смотреть трейлер Британское подростковое фэнтези по мотивам легенды о короле Артуре.12-летний андердог Алекс находит легендарный меч Экскалибур (и даже достает его из камня). Теперь ему с друзьями предстоит спасти мир от злой волшебницы Морганы. С 14 марта

«ВМаяковский» Смотреть трейлер Экспериментальный фильм все-таки выходит в официальный прокат (несколько сеансов в прошлом году проходили в кинотеатре «Англетер»). В нем актеры Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Евгений Миронов и многие другие постепенно перевоплощаются в героев картины – самого Маяковского и его окружение. С 14 марта

«Чайка» / The Seagull Смотреть трейлер Американская экранизация пьесы Чехова с Аннетт Бенинг, Сиршей Ронан и Элизабет Мосс, играющих в русское дворянство, страдающее на уютных летних дачах (которые непременно у водоемов). С 14 марта

«Время возмездия» / Destroyer Смотреть трейлер Почти неузнаваемая Николь Кидман продолжает исследовать свои (кажется, безграничные) актерские возможности в драматическом полицейском триллере Карин Кусамы. Детектив Эрин Белл внедряется в банду преступников, но что-то в операции идет не так. С 14 марта

«Середина 90-х» / Mid90s Смотреть трейлер Полнометражный режиссерский дебют актера Джоны Хилла – драмеди о взрослении в 1990-х, когда не было смартфонов, зато все слушали аудиокассеты, вешали в комнатах постеры с героями MTV и мечтали стать скейтерами. С 14 марта

«Пиковая дама: Зазеркалье» Смотреть трейлер Сиквел успешного хоррора снял сын актера Александра Домогарова. Призрак Пиковой дамы на этот раз атакует воспитанников школы-интерната, расположенной в старинном особняке. С 14 марта

«Стертая личность» / Boy Erased Смотреть трейлер И еще одна драма с Николь Кидман в прокате. Гаррард, сын баптистского пастора из американской глубинки, еще подростком осознает свою гомосексуальность (его играет Лукас Хеджес). По настоянию родителей он соглашается пройти «исправительную» терапию. С 21 марта

«Трезвый водитель» Смотреть трейлер После основанной на реальных событиях драмы «Заложники» режиссер Резо Гигинеишвили вернулся к комедиям. Провинциал Артем помогает другу оказывать услугу «трезвый водитель», но в первый же вечер влюбляется в Кристину, которая по ошибке принимает его за миллионера. С 21 марта

«Дамбо» / Dumbo Смотреть трейлер Игровая перезагрузка Тимом Бертоном знаменитого мультфильма студии Disney про умеющего летать слоненка. В картине снялись Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Ева Грин, Майкл Китон и многие другие. С 28 марта

«Пляжный бездельник» / The Beach Bum Смотреть трейлер В новом фильме Хармони Корина (сценариста «Деток» и режиссера «Отвязных каникул») тусовщик и поэт по кличке Лунный пес (Мэттью МакКонахи) вынужден притормозить с праздной жизнью из вечеринок и алкоголя: если он не допишет поэму, то не получит наследства покойной жены. С 28 марта

«Мы» / Us Смотреть трейлер Новый фильм ужасов от автора хоррора «Прочь» Джордана Пила. Семейная пара с двумя детьми приезжает в пляжный домик, но вместо спокойного отдыха их ожидают двойники, пытающиеся их уничтожить. С 28 марта