«Асса» Сергея Соловьева возвращается в прокат – посмотрите новый трейлер фильма

С 28 марта синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП киноконцерна «Мосфильм» выпускает ленту «Асса» Сергея Соловьева в повторный прокат. В сети уже появился новый трейлер фильма. Режиссер картины «Асса» увековечил музыку Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво».

Предпоказы состоятся 19 марта в Петербурге в кинотеатре «Аврора» и 28 марта в киноцентре «Родина». Посмотреть фильм можно будет и в других городах: Москве, Нижнем Новгороде, Томске, Саратове, Липецке, Сургуте, Калининграде, Ростове-на-Дону.

«Мы выпускаем “Ассу” на экраны вновь – с радостью, трепетом и удивлением: неужели это происходит на самом деле? Невероятный фильм Сергея Соловьева казался тинейджерам Перестройки одновременно космическим, неземным, и моментально узнаваемым, родным. “Асса” не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет», — прокомментировал событие главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.