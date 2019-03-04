«Асса» Сергея Соловьева возвращается в прокат – посмотрите новый трейлер фильма
С 28 марта синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП киноконцерна «Мосфильм» выпускает ленту «Асса» Сергея Соловьева в повторный прокат. В сети уже появился новый трейлер фильма. Режиссер картины «Асса» увековечил музыку Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво».
Предпоказы состоятся 19 марта в Петербурге в кинотеатре «Аврора» и 28 марта в киноцентре «Родина». Посмотреть фильм можно будет и в других городах: Москве, Нижнем Новгороде, Томске, Саратове, Липецке, Сургуте, Калининграде, Ростове-на-Дону.
«Мы выпускаем “Ассу” на экраны вновь – с радостью, трепетом и удивлением: неужели это происходит на самом деле? Невероятный фильм Сергея Соловьева казался тинейджерам Перестройки одновременно космическим, неземным, и моментально узнаваемым, родным. “Асса” не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет», — прокомментировал событие главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.
Сергей Бугаев
Исполнитель главной роли в фильме «Асса»
Съемки происходили в определенной степени вакуума, который на территории страны образовала советская идеология. В нем только высказывания членов ЦК КПСС были звучащим и значимым, все остальные не имели права голоса. При этом важно понимать, что песни, которые звучат в фильме, в том числе песни Виктора Цоя, не были разрешены. В этой ситуации фильм стал территорией борьбы за свободу, прежде всего за свободу слова. Нельзя было в Советском Союзе, самом мощном и контролируемом государстве планеты на тот момент, просто так исполнить песню с требованием перемен. Так что фильм получился культовым только потому, что помимо того, что было зарегистрировано и одобрено в сценарии советским руководством, в процессе работы совершенно дерзко и нагло появилось совсем другое, без каких бы то ни было на то разрешений. Сегодня это хороший пример того, как люди совершали позитивную культурную революцию, в результате которой миллионы людей как минимум узнали о группе «Кино».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.