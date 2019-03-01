В Петербурге проходят съемки фильма о российско-шведской экспедиции на Шпицберген «Архипелаг»

В Петербурге проходят съемки художественного фильма о первой российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген на рубеже 19 и 20 веков. Лента повествует о русских ученых, которые в условиях Севера смогли покорить более сорока вершин архипелага, чтобы провести исследования по уточнению формы планеты.

Создание фильма «Архипелаг» — о первой совместной полярной экспедиции Российской и Шведской академий наук по измерению кривизны Земли в приполюсном районе — происходит при участии экспертов из Русского Географического общества (РГО) и Ленинградской студии документальных фильмов. Автор идеи — почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. Сюжетная нить картины зародилась после того, как в 2014 году Малахов в составе экспедиции отправился на Шпицберген с целью найти места стоянок и геодезические сигналы, оставленные там экспедицией в период с 1899 по 1901 годы.

Главный герой картины — русский астроном Александр Васильев, который на рубеже веков отправился на архипелаг для того, чтобы провести исследования по уточнению формы планеты. «Когда ты стоишь на одной из величайших вершин Шпицбергена и держишь в руках флаг России, оставленный твоим соотечественникам астрономом Александром Васильевым из Пулковской обсерватории более ста лет назад, то понимаешь, что ты реально держишь историю, на тебе ответственность рассказать людям об этом, вот как у нас возникла идея фильма», — рассказал ТАСС Малахов.

Съемки художественной ленты «Архмпелаг» в настоящий момент проходят в Петербурге, после чего группа отправится на Шпицберген. Михаил Малахов надеется, что российский зритель сможет увидеть картину на большом экране уже в следующем году. Также Малахов отметил, что группа членов Русского Географического общества вместе с ним сделает все возможное для того, чтобы геодезические объекты на островах Шпицбергена, оставшиеся после экспедиции, были признаны объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.