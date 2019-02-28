Почему Стив Бушеми – Бог (по крайней мере, в сериале «Чудотворцы»)?

На телеканале TBS идет комедийный сериал о божественной (в прямом смысле) корпорации со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом. Кинокритик Иван Пугин посмотрел первые серии проекта и рассказывает, как устроены «Небеса».

Что, если наш мир управляется гигантской корпорацией «Небеса», Бог в ней всего лишь генеральный директор, а за все аспекты жизни на Земле отвечают ее разные подразделения? И какие-то из них работают хорошо, другие хуже: в некоторых сотрудники-ангелы проявляют инициативу, а где-то просто следуют спускаемым сверху приказам? В «Чудотворцах», новом комедийном сериале, выходящем на канале TBS, показан именно такой вариант развития событий.

Роль Бога играет неподражаемый Стив Бушеми. В его исполнении это оторванный от жизни и не приспособленный к ней вдохновитель сильно разросшегося стартапа из небесной Силиконовой долины: давным-давно управлять казалось гораздо проще, ведь это были несколько первобытных людей с палками, бегающие по степям. Когда его корпорацию коснулась проблема роста, за Землей стало очень сложно следить – уже в завязке сериала герой Бушеми хочет в присущей ему инфантильной манере планету уничтожить, а вместо этого надоевшего проекта заняться новым – рестораном с оригинальной идеей. Единственное, что может спасти Землю – пари, внезапно заключенное с Богом ангелом-карьеристкой Элайзой (Джеральдин Висванатхан), недавно перешедшей в департамент ответов на молитвы (что-то вроде службы поддержки). Ей вместе с другим сотрудником департамента, Крейгом (Дэниел Рэдклифф), нужноза две недели постараться заставить двух людей преобразовать взаимную симпатию во что-то более романтическое.

Стиву Бушеми, одинаково убедительному как в комедийных («Смерть Сталина»), так и драматических («Золотой глобус» за роль в сериале «Подпольная империя») ипостасях, здесь отведена побочная сюжетная линия, следить за которой не менее интересно, чем за главной – хоть она и похожа скорее на набор комедийных скетчей. Дэниел Рэдклифф, кажется, избавившийся от проклятия одной всем известной роли (чего стоит блестяще разыгранная на двоих с Полом Дано пронзительная история «Человек-швейцарский нож»), тоже отлично справляется со своей задачей: сыграть неуверенного в себе и засидевшегося на одной должности в корпорации «Небеса» милого и эмпатичного ангела. Не меньше впечатляет и работа костюмеров, сценографов и дизайнеров интерьеров – в созданный ими мир хочется внимательно всматриваться, замечая интересные и смешные детали.



