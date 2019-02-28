Появился новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» с Софи Тернер в главной роли

Киностудия 20 Century Fox показала новый трейлер фантастического фильма «Люди Икс: Темный Феникс» с Софи Тернер в главной роли, известной по воплощению героини Сансы Старк в сериале «Игра Престолов». Грядущая картина — режиссерский дебют сценариста франшизы «Людей Иск» Саймона Кинберга о Джин Грей по прозвищу Феникс, раскрывающей свои сверхспособности.

Сюжет разворачивается в 1990-е годы, когда мутанты перестали считаться угрозой человечества и превратились в национальных героев. Во время спасательной операции в космосе Джин почти погибла, но в нее вселилось космическое существо Темный Феникс, которое сделало героиню более агрессивной, неуправляемой, но в то же время чрезвычайно сильной.

Помимо Тернер в фильме снялись уже старички вселенной Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Эван Питерс, Николас Холт, а также Джессика Честейн, которая сыграла главную злодейку Смит. Она, как и Мистик, умеет менять свой облик.

Напомним, осенью прошлого года студия 20 Century Fox показала первый трейлер грядущей картины и назначила премьеру на 14 февраля 2019 года. Позже было объявлено о новой дате — на широких экранах «Люди Икс: Темный Феникс» появится 6 июня 2019 года.