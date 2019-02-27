Объявлены номинанты российской кинопремии «Ника»-2019
В Москве объявили номинантов на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника». Больше всего у байопика Кирилла Серебренникова «Лето» — 12 номинаций, в том числе и главная в категории «Лучший фильм». 32-я церемония вручения премии пройдет в московском театре «Русская песня» 30 марта. «Собака.ru» публикует номинантов 2019 года.
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Фото: Charades
Лучший фильм
«Война Анны»
«Довлатов»
«История одного назначения»
«Лето»
«Человек, который удивил всех»
Лучший режиссер
Алексей Герман («Довлатов»)
Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Человек, который удивил всех»)
Кирилл Серебренников («Лето»)
Алексей Федорченко («Война Анны»)
Лучший сценарий
Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Человек, который удивил всех»)
Наталия Мещанинова, Алексей Федорченко («Война Анны»)
Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский («История одного назначения»)
Лучшая мужская роль
Степан Девонин («Сердце мира»)
Алексей Серебряков («Ван Гоги»)
Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»)
Лучшая женская роль
Марта Козлова («Война Анны»)
Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех»)
Ирина Старшенбаум («Лето»)
Лучшая мужская роль второго плана
Александр Горчилин («Лето»)
Филипп Гуревич («История одного назначения»)
Юрий Кузнецов («Человек, который удивил всех»)
Дмитрий Поднозов («Сердце мира»)
Лучший актриса второго плана
Юлия Ауг («Лето»)
Ирина Горбачева («История одного назначения»)
Елена Коренева («Ван Гоги»)
Лучшая операторская работа
Юрий Клименко («Ван Гоги»)
Владислав Опельянц («Лето»)
Алишер Хамидходжаев («Война Аны»)
Лучший монтаж
«Сердце мира» (Даша Данилова)
«Лето» (Юрий Карих)
«Война Анны» (Павел Ханютин, Эрве Шнайд)
Лучшая работа художника-постановщика
«ВОЙНА АННЫ» (Алексей Максимов)
«Довлатов» (Елена Окопная)
«Лето» (Андрей Понкратов)
Лучшая работа художника по костюмам
«Лето» (Татьяна Долматовская)
«Довлатов» (Елена Окопная)
«История одного назначения» (Татьяна Патрахальцева)
Лучший работа звукорежиссера
«Война Аны» (Винсент Арнарди)
«Лето» (Борис Войт)
«Кислота» (Василий Федоров)
Лучшая музыка
«Ван Гоги» (Леонид Десятников, Алексей Сергунин)
«Лето» (Рома Зверь, Герман Осипов)
«Война Анны» (Владимир Комаров, Атсуо Матсумото)
Лучший неигровой фильм
«Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» (Первый канал)
«Белая мама», реж. Зося Родкевич
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени», реж. Андрей Осипов
Лучший анимационный фильм
«Гофманиада»
«Знаешь, мама, где я был?»
«Митина любовь»
Открытие года
Александр Горчилин («Кислота»)
Рома Зверь («Лето»)
Марта Козлова («Война Анны»)
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