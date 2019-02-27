Объявлены номинанты российской кинопремии «Ника»-2019

В Москве объявили номинантов на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника». Больше всего у байопика Кирилла Серебренникова «Лето» — 12 номинаций, в том числе и главная в категории «Лучший фильм». 32-я церемония вручения премии пройдет в московском театре «Русская песня» 30 марта. «Собака.ru» публикует номинантов 2019 года.