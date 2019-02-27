Вышел новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу» — в нем еще больше покемонов!

Кинокомпания Warner Bros. показала второй трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу» — первого игрового фильма о вселенной «Покемонов». За основу сюжета взята игра Detective Pikachu. Расширенный ролик рассказывает о приключениях самого известного «пика-пика!» фантастической вселенной, потерявшего память и подсевшего на кофеин. И в нем еще больше покемонов!

Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu — это первый выход франшизы «Покемонов» на киноэкраны. По сюжету, подросток Тим Гудман пытается понять, куда исчез его отец — частный детектив Гарри Гудман. Тиму помогает вести расследование детектив Пикачу, роль которого исполнил актер Район Рейнольдс. Парочка раскроет ужасную тайну, которая может стать началом противостояния между людьми и покемонами.

Создатели фильма также выпустили ролик о том, как Району Рейнольдсу удалось вжиться в роль самого известного покемона. «Я полностью погрузился в мир Пикачу: я читал о нем, я жил с его ростом. Даже пытался похудеть на 82 килограмма, пока не вмешались врачи», — рассказывает актер. Стоит заметить, что «погружение» прошло успешно — Рейнольдс в стилистике разговора в кресле у психолога рассказывает о том, что в процессе знакомства с персонажем даже забыл забрать дочерей из школы. «Детектив Пикачу не знает этих девочек. Кто они такие?», — делится актер. В ролике появляется и его жена, актриса Блейк Лайвли.