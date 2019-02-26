Александр Сокуров откроет собственную мастерскую в петербургском институте Кино и телевидения

Абитуриенты, желающие попасть в ученики к режиссеру, должны будут предоставить портфолио с творческими работами, а также иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании — профиль не имеет значения. С ними проведут три очных тура, как и со всеми поступающими в КиТ — собеседование по оценке культурного уровня, творческий конкурс с чтением отрывка литературного произведения, импровизационным этюдом, а также этюдом по заданию комиссии, и собеседование с самим режиссером. Курс Александра Сокурова предполагает создание курсовых работ и съемку дипломного фильма.

Короткометражные и полнометражные фильмы выпускников мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете, в котором он вел курс с 2010 по 2015 год, принимали участие в программах ведущих российских и международных кинофестивалей — на «Кинотавре», Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало», кинофестивале в Локарно, Каннском кинофестивале, Берлинале.