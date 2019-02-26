Александр Сокуров откроет собственную мастерскую в петербургском институте Кино и телевидения
Режиссер Александр Сокуров откроет собственную творческую мастерскую в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ). Режиссер начнет обучать будущих деятелей кино по трехлетней программе — всего на курс планируется отобрать 15 студентов.
Абитуриенты, желающие попасть в ученики к режиссеру, должны будут предоставить портфолио с творческими работами, а также иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании — профиль не имеет значения. С ними проведут три очных тура, как и со всеми поступающими в КиТ — собеседование по оценке культурного уровня, творческий конкурс с чтением отрывка литературного произведения, импровизационным этюдом, а также этюдом по заданию комиссии, и собеседование с самим режиссером. Курс Александра Сокурова предполагает создание курсовых работ и съемку дипломного фильма.
Короткометражные и полнометражные фильмы выпускников мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете, в котором он вел курс с 2010 по 2015 год, принимали участие в программах ведущих российских и международных кинофестивалей — на «Кинотавре», Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало», кинофестивале в Локарно, Каннском кинофестивале, Берлинале.
Напомним, в этом году на Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Мальчик русский» — дебютной картины Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.
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