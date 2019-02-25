Disney показала новый трейлер анимационного фильма «Король Лев»

Во время трансляции церемонии вручения 91-ой премии американской киноакадемии «Оскар»-2019 , студия Disney показала новый трейлер (и первый телевизионный промо-ролик!) грядущего анимационного фильма «Король Лев». Также ремейк одного из главных мультфильмов студии обзавелся оригинальным постером.

Режиссером ремейка стал Джон Фавро, который снял серию фильмов Marvel «Железный человек». В новом «Короле Льве» будут звучать песни и мелодии из оригинальной версии — в том числе и саундтрек, над которым работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В создании фильма используется гиперреалистичная компьютерная графика, позволяющая «оживить» персонажей-животных.

Главного героя Симбу сыграет актер и музыкант, известный под псевдонимом Childish Gambino, Дональд Гловер, его подругу Налу — певица Бейонсе. Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинальном мультфильме, снова вернется к своему персонажу. Помимо этого в картине примут участие Сет Роген — он воплотит на экране Пумбу, Билли Айкнер — Тимона, комик Джон Оливер выступит в роли попугая Зазу, Эрик Андре в роли гиены Азизи, а Джон Кани — в роли Рафики.

О том, что студия Disney переснимет оскароносный мультфильм «Король Лев», который впервые вышел на экраны в 1994 году, стало известно еще в 2016 году. Первый трейлер был показан в ноябре прошлого года.

В российский прокат картина выйдет 18 июля 2019 года.