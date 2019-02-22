Игра в киноакадемию: кто победит на «Оскаре»-2019?
В воскресенье, 24 февраля, в Лос-Анджелесе пройдет вручение кинопремии «Оскар». Авторы Telegram-каналов о кино поделились с «Собака.ru» своим версиями, кто победит в основных номинациях.
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Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com
Александр Павлов
автор книг «Расскажите вашим детям», «Бесславные ублюдки, бешеные псы» и канала «Постыдное удовольствие»
Поскольку «Оскар» отрабатывает повестку «политкорректности», а чернокожие актеры и гомосексуалы то и дело нападают на премию, то награда за лучший фильм достанется «Зеленой книге». А то будет очередной скандал. Лично я бы присудил его «Фаворитке».
Кристиан Бэйл получит «Оскар» как лучший актер первого плана, а Адам МакКей как лучший режиссер – оба за фильм «Власть». Лучшая актриса – Гленн Клоуз за роль в «Жене»: снова дань политкорректности. Хотя более достойна победы – Оливия Колман за «Фаворитку».
Лучший фильм на иностранном языке – «Капернаум» режиссера Надин Лабаки. Я буду болеть за него, но не потому что он ливанский и «нужно слышать голоса непредставленных», а потому что это своеобразная иллюстрация скандальной антинаталистской философии Дэвида Бенатара. Но дадут награду за то, что режиссер – женщина из Ливана.
В этом году очень сильные анимационные фильмы: «Человек-паук: Через вселенные» – крутой, а «Ральф против интернета» – смешной. Пусть награждают, кого угодно – лишь бы не «Остров собак».
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«Зеленая книга»
Дмитрий Трифонов
автор канала «Киноман»
Среди номинантов на лучшую женскую роль в этому году есть актриса с так называемым «синдромом Ди Каприо», которую киноакадемия уже семь раз оставляла без награды. Это Гленн Клоуз, исполнившая главную роль в фильме Бьерна Рунге «Жена». На этот раз ее победа, как никогда, близка – на это намекают сразу три награды: «Золотой глобус», премия Гильдии актеров и Critics’ Choice Award. Если выбирать между ней и другой главной претенденткой Оливией Колман («Фаворитка»), то мой выбор однозначно за Гленн Клоуз.
С номинацией за лучшую женскую роль второго плана гораздо сложнее (другие премии распределились не так равномерно), но для меня фавориткой остается Эми Адамс за «Власть». Это ее уже шестая номинация и в этот раз она заслужила «Оскар», как никто другой.
В номинации «Лучшая мужская роль» мне сложно отдать кому-либо предпочтение, уж настолько хорош был Уиллем Дефо в роли художника Ван Гога, фееричен Рами Малек в образе лидера Queen и, как всегда, бесподобен в своем перевоплощении Кристиан Бэйл во «Власти». Вигго Мортенсен также был замечателен в роли неотесанного итальянца в «Зеленой книге». На фоне остальных смотрится как-то блекло только Бредли Купер. Но я, пожалуй, хотел бы награды для Рами Малека. У него уже есть «Золотой глобус», награда премии Гильдии актеров и премия BAFTA, так что объективно шансы на то, что и статуэтка «Оскар» отправится к нему, очень велики.
А вот в категории «Лучшая мужская роль второго плана», скорее всего, нас ждет сюрприз, и награда уйдет не абсолютному фавориту этого года – Махершале Али, а недооцененному актеру Ричарду Э. Гранту за роль в драме «Сможете ли вы меня простить?». В 2017 году Али уже получал «Оскар» в этой же номинации за «Лунный свет», и это несколько снижает шансы на повторную победу. Хотя я отдаю свое предпочтение ему – его образ запомнился гораздо сильнее остальных.
«Оскар» становится ближе к зрителю и особенно заметна стала эта тенденция в последний год в связи сразу с несколькими скандалами (последний – из-за желания киноакадемии вырезать из прямого эфира церемонии вручение наград в категориях «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучшие прически и макияж», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа»). Это не может не повлиять на распределение наград. Поэтому, несмотря на наибольшее количество номинаций у «Ромы» Альфонсо Куарона (всего их 10 – столько же, сколько и у «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса), есть все основания предполагать, что мексиканский постановщик повторит свою судьбу на «Золотом глобусе» и не возьмет главный приз, но победит в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Как бы ни был хорош Куарон, блистательно себя проявивший в «Роме» не только в качестве режиссера, но и сценариста и оператора, ему вряд ли удастся обойти более понятную широкому зрителю картину Питера Фаррелли «Зеленая книга» (да еще и на злободневную тему толерантности, расовой сегрегации и равноправия). Говоря про блистательную режиссерскую работу Куарона в «Роме», я также вижу его победителем в соответствующей номинации. Хотя мне лично «Зеленая книга» больше импонирует – ее форма менее тяжеловесна, чем у «Ромы». К тому же фильм Куарона, как бы мастерски снят он ни был, это сугубо личная история режиссера, сотканная из теплых детских воспоминаний, и мне не так просто оказалось ей проникнуться.
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«Жена»
Егор Беликов
кинокритик, редактор «Искусства кино», автор канала «Нувельваг»
«Оскар» в этом году грустный и скучный, фильмы невыдающиеся – не как в прошлом году, когда за главный приз боролись два предположительных шедевра. В этом в номинациях много ширпотреба разной успешности.
В главной номинации корпус к корпусу идут два гимна инаковости и меньшинствам и одновременно два духоподъемных фильма о красоте жизни – «Рим» Куарона и «Зеленая книга». Мне кажется, это противостояние завершится обоюдоприятным образом: «Зеленую книгу», как наследник классического американского кинематографа, одарят главным «Оскаром», а Куарон получит его за режиссуру. Здесь и правда трудно выбрать, что лучше, в данной антитезе выражено извечное противостояние кинематографа зрительского и авторского (а еще — прокатного и нетфликсовского). Мне очень нравятся оба фильма, я буду рад, если как угодно наградят любой из них (а других вариантов развития событий, в общем-то, и не предвидится).
В актерских номинациях все часто распределяется довольно очевидным образом. Лучшая мужская роль — Рами Малеку за «Богемскую рапсодию», его байопиковский Фредди Меркьюри возвышается над всеми остальными кандидатами. Мой фаворит тоже. Гленн Клоуз уйдет со статуэткой за «Жену», награда отчасти за выслугу лет, хотя фильм более чем примечательный. Мне он кажется, намного интереснее «Фаворитки», главного конкурента по категории кино с феминистическим посылом. Второстепенные актерские номинации тоже более-менее распределены: получат Махершала Али за «Зеленую книгу» (изумительный актер, возможно, лучший в поколении) и Реджина Кинг за «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (фильм пока в России не показывали, ничего сказать не могу).
Наконец, номинация для всего мира, а не только для США: справедливо было бы, если уж мексиканский «Рома» выступает на равных с американским кино в главных категориях, отдать приз за лучший фильм на иностранном языке почти гениальной «Холодной войне» Павликовского, но картина Куарона, скорее всего, и здесь победит. Если поляку дадут утешительный «Оскар», это будет, возможно, единственная неожиданность всей церемонии.
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«Рома»
Кирилл Сивцов
автор канала «Кингуру»
Хотя прогнозы – дело неблагодарное, все же раз в год можно и пофантазировать.
«Лучший фильм» – сложная номинация, учитывая неожиданную победу на «Золотом глобусе» «Богемской рапсодии». Большие шансы у «Ромы» и «Зеленой книги», победы которой лично я и желаю.
«Лучшая мужская роль» – еще более сложная номинация в этом году, каждый из пяти артистов (даже Бредли Купер) абсолютно заслуженно попал в список и достоин победы. Уиллем Дефо в роли Ван Гога, конечно, велик, но премию просто необходимо отдать Вигго Мортенсену. Кристиан Бейл уже получил свой «Золотой глобус» – хватит.
«Лучший режиссер». Надеюсь, что Альфонсо Куарон. Гений.
«Лучший сценарий». Лично для меня нет конкурентов у «Зеленой книги» – выдающаяся сценарная работа, абсолютно неожиданная и внезапная, по качеству сопоставимая с лучшими сценариями Билли Уайлдера.
«Лучший адаптированный сценарий». Здесь сложнее, номинация в этом году очень слабая. Не удивлюсь победе «Черного клановца».
«Лучшая женская роль». Тут все просто – Гленн Клоуз. Протрясающая работа в фильме «Жена» (как и сам фильм, кстати). Конечно, есть шансы у Оливии Колман, но в этом году Клоуз скорее всего будут чествовать в полный рост, раздав долги за массу предыдущих номинаций. Выдающаяся актриса.
«Лучшая мужская роль второго плана». Тоже все более менее очевидно, статуэтку с церемонии скорее всего унесет Махершала Али (если не случится сенсация).
«Лучшая женская роль второго плана». Фаворитки в номинации, как бы странно не звучало, из «Фаворитки». Эмма Стоун или Рэйчел Вайс. Скорее всего, последняя.
«Лучший фильм на иностранном языке». «Рома», Альфонсо Куарон.
«Лучшая работа оператора». Многие удивятся, но и тут Альфонсо Куарон. Действительно, гений.
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«Фаворитка»
Иван Пугин
автор канала «КиноИван»
Судя по предшествующим «Оскару» премиям гильдий, основная борьба за лучший фильм развернется между «Зеленой книгой» Фаррелли и «Ромой» Куарона. Милая, но очень правильная «Зеленая книга» мне кажется более вероятным претендентом, но самому «Рома» понравилась гораздо больше. Если ей не дадут главный приз, то уж точно не откажут в номинации за лучший фильм на иностранном языке. Альтернатив же Куарону в плане симпатии академиков в категории за режиссуру нет. Мне кажется, победа будет заслуженной, хотя работы Павликовского и Маккея тоже очень сильные. В главной актерской номинации безусловный фаворит при всех претензиях к фильму, в котором он снялся – это Рами Малек из «Богемской рапсодии», ну а я бы отдал премию Бэйлу за роль во «Власти». Премию лучшей актрисе получит, судя по всему, Гленн Клоуз за роль в «Жене», мне же больше всего запомнилась Оливия Колман в «Фаворитке». В номинации актеров второго плана среди мужчин получит Махершала Али за «Зеленую книгу», но мне больше всех понравились работы Сэма Рокуэлла во «Власти» и Адама Драйвера в «Черном клановце». Среди женщин выиграет Реджина Кинг за «Если Бил-стрит могла бы заговорить», а моя личная фаворитка – Эмма Стоун из одноименного фильма.
Записала: Александра Березовская
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