Игра в киноакадемию: кто победит на «Оскаре»-2019?

автор канала «Киноман»

Среди номинантов на лучшую женскую роль в этому году есть актриса с так называемым «синдромом Ди Каприо», которую киноакадемия уже семь раз оставляла без награды. Это Гленн Клоуз, исполнившая главную роль в фильме Бьерна Рунге «Жена». На этот раз ее победа, как никогда, близка – на это намекают сразу три награды: «Золотой глобус», премия Гильдии актеров и Critics’ Choice Award. Если выбирать между ней и другой главной претенденткой Оливией Колман («Фаворитка»), то мой выбор однозначно за Гленн Клоуз.

С номинацией за лучшую женскую роль второго плана гораздо сложнее (другие премии распределились не так равномерно), но для меня фавориткой остается Эми Адамс за «Власть». Это ее уже шестая номинация и в этот раз она заслужила «Оскар», как никто другой.

В номинации «Лучшая мужская роль» мне сложно отдать кому-либо предпочтение, уж настолько хорош был Уиллем Дефо в роли художника Ван Гога, фееричен Рами Малек в образе лидера Queen и, как всегда, бесподобен в своем перевоплощении Кристиан Бэйл во «Власти». Вигго Мортенсен также был замечателен в роли неотесанного итальянца в «Зеленой книге». На фоне остальных смотрится как-то блекло только Бредли Купер. Но я, пожалуй, хотел бы награды для Рами Малека. У него уже есть «Золотой глобус», награда премии Гильдии актеров и премия BAFTA, так что объективно шансы на то, что и статуэтка «Оскар» отправится к нему, очень велики.

А вот в категории «Лучшая мужская роль второго плана», скорее всего, нас ждет сюрприз, и награда уйдет не абсолютному фавориту этого года – Махершале Али, а недооцененному актеру Ричарду Э. Гранту за роль в драме «Сможете ли вы меня простить?». В 2017 году Али уже получал «Оскар» в этой же номинации за «Лунный свет», и это несколько снижает шансы на повторную победу. Хотя я отдаю свое предпочтение ему – его образ запомнился гораздо сильнее остальных.

«Оскар» становится ближе к зрителю и особенно заметна стала эта тенденция в последний год в связи сразу с несколькими скандалами (последний – из-за желания киноакадемии вырезать из прямого эфира церемонии вручение наград в категориях «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучшие прически и макияж», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа»). Это не может не повлиять на распределение наград. Поэтому, несмотря на наибольшее количество номинаций у «Ромы» Альфонсо Куарона (всего их 10 – столько же, сколько и у «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса), есть все основания предполагать, что мексиканский постановщик повторит свою судьбу на «Золотом глобусе» и не возьмет главный приз, но победит в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Как бы ни был хорош Куарон, блистательно себя проявивший в «Роме» не только в качестве режиссера, но и сценариста и оператора, ему вряд ли удастся обойти более понятную широкому зрителю картину Питера Фаррелли «Зеленая книга» (да еще и на злободневную тему толерантности, расовой сегрегации и равноправия). Говоря про блистательную режиссерскую работу Куарона в «Роме», я также вижу его победителем в соответствующей номинации. Хотя мне лично «Зеленая книга» больше импонирует – ее форма менее тяжеловесна, чем у «Ромы». К тому же фильм Куарона, как бы мастерски снят он ни был, это сугубо личная история режиссера, сотканная из теплых детских воспоминаний, и мне не так просто оказалось ей проникнуться.