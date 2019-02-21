В Ленфильме состоится российская премьера картины «Шедевр»

28 февраля в Ленфильме состоится российская премьера фильма «Шедевр» Гастона Дюпра — комедия об искусстве, жизни и о том, как превращать вдохновение в деньги.

Главные герои фильма — эксцентричный художник Ренцо Нерви и галерист Артуро Сильва. Их лучшие годы уже позади — картины продаются плохо, из-за огромных долгов домовладелец выселяет Ренцо из квартиры. Он оказывается в больнице и погружается в депрессию. Артуро хочет помочь другу и придумывает аферу, чтобы картины позабытого художника выросли в цене.