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В Ленфильме состоится российская премьера картины «Шедевр»

28 февраля в Ленфильме состоится российская премьера фильма «Шедевр» Гастона Дюпра — комедия об искусстве, жизни и о том, как превращать вдохновение в деньги. 

Главные герои фильма — эксцентричный художник Ренцо Нерви и галерист Артуро Сильва. Их лучшие годы уже позади — картины продаются плохо, из-за огромных долгов домовладелец выселяет Ренцо из квартиры. Он оказывается в больнице и погружается в депрессию. Артуро хочет помочь другу и придумывает аферу, чтобы картины позабытого художника выросли в цене.

 

Съемки «Шедевра» велись в Буэнос-Айресе и Хухуе — провинции с живописными горными пейзажами. Фильм был участником внеконкурсной программы Венецианского фестиваля. Информацию о билетах можно посмотреть здесь. 


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Автор: Анастасия Плахова
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