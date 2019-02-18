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В «Доме кино» пройдет ретроспектива фильмов Алексея Германа

С 22 по 27 февраля в петербургском «Доме кино» пройдет ретроспектива фильмов Алексея Германа. 21 февраля, в день 6-летия со дня смерти режиссера, состоится Вечер памяти. 

Все фильмы  с кинопленки, а представят их киноведы и члены съемочной группы. В первый день мероприятий о Германе поговорят его близкие, коллеги и друзья. Среди гостей вечера: Леонид Ярмольник, Юрий Клименко, Юрий Кузнецов, Рушан Насибулин, Виктор Извеков.  Организаторы покажут документальный фильм Елены Санаевой «Трудно быть Германом» (2005) — вход свободный. 

22-27 февраля в Большом зале «Дома кино» покажут все игровые фильмы режиссера. Посмотреть программу и приобрести билеты можно здесь. 

 

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Автор: Анастасия Плахова
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