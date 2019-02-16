«Союзмультфильм» выпустит новые серии культовых мультфильмов студии

Киностудия «Союзмультфильм» снимет продолжение культовых мультфильмов. Обещание дано не просто так — в этом году любимые советские мультики празднуют полувековой юбилей. Об этом стало известно в рамках Российского инвестиционного форума, который завершился вчера, 15 февраля, в Сочи.

Герои культовых мультфильмов «Ну, погоди!», «Маугли», «Умка», «Бременские музыканты» и «Чебурашка и крокодил Гена» обещают получить продолжение уже в этом году. В настоящий момент киностудия занимается разработкой франшиз — юбилярам придадут новую жизнь.

«Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет. Сразу честно, не скажу каких, чтобы не сделать из этого раньше времени сенсацию. Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами — по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю», — рассказала «РИА новости» председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Киностудия нацелена не только на детскую аудиторию, но и на взрослых. Слащева подчеркнула, что перезапуск «Простоквашино» стал отправной точкой и ярким примером того, как сделать мультфильм доступным и понятным любой аудитории. «Люди возраста 25-45 лет являются для нас такой же аудиторией, как дети. Как раз «Простоквашино» — яркий пример того, когда там прописан трехуровневый актуальный юмор — есть свое для взрослых, для подростков и свое для детей, каждый найдет что-то для себя», — поделилась она.

Напомним, в начале января стало известно, что студия «Союзмультфильм» планирует выпустить еще 20 новых серий «Возвращения в Простоквашино» в 2019 году. А в мае прошлого года стало известно, что попугай Кеша станет стендапером — в ремейке культового советского мультфильма.