Почему фильм ученика Сокурова Александра Золотухина «Мальчик русский» – настоящий антивоенный манифест?

На Берлинском кинофестивале прошла мировая премьера фильма Александра Золотухина «Мальчик русский». Кинокритик Иван Пугин посмотрел картину ученика Александра Сокурова и рассказывает, почему, несмотря на сравнения с «Фаустом», у режиссера получилось самостоятельное и цельное высказывание.





Владимир Королев

На Берлинале в программе «Форум» показали ленту «Мальчик русский» Александра Золотухина – выпускника мастерской Александра Сокурова в Нальчике. За несколько лет первый (и единственный) курс знаменитого режиссера стал чуть ли не главным в нашем кино поставщиком вдумчивых и талантливых молодых кинематографистов. Так, премьера «Тесноты» Кантемира Балагова прошла на Каннском кинофестивале (в программе «Особый взгляд», где получила награду от ФИПРЕССИ), картина «Глубокие реки» Владимира Битокова поделила с «Кислотой» приз за лучший дебют на «Кинотавре» в 2018-м, а полный метр Киры Коваленко «Софичка» стал лауреатом на фестивале в Дублине (фильм премировали за лучшую режиссуру).

Дебютная картина Александра Золотухина рассказывает о деревенском мальчике Алеше – совсем юным он попадает на фронт Первой мировой войны «немца пострелять», но во время одной из газовых атак слепнет от ожога. Алеша не хочет возвращаться домой, чтобы не быть обузой для семьи – в поле он не сможет работать – и его определяют дежурить «слухачом» на аудиолокатор («Слухач» – рабочий вариант названия фильма). С помощью таких установок в Первую и Вторую мировую искали немецкие самолеты. Параллельно развивается еще одна сюжетная линия – репетиция современных музыкантов, исполняющих Третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.

Александр Золотухин



Замысел фильма родился около семи лет назад, когда режиссер увидел старинное изображение гигантского раструба-локатора. По крупицам собирая информацию, он написал сценарий, в который поверили и фонд его мастера Александра Сокурова «Пример интонации», и директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин. Как рассказывает Александр Золотухин, очень сложно было отыскать исполнителя главной роли. Владимира Королева нашли на кастинге в одном из петербургских детских домов – и «родней и красивей» его на месте солдата Алеши уже сложно кого-то представить. Звук фильма записывали отдельно – он существует немного отдельно от изображения, а для озвучания искали современные голоса, в которых сохранился региональный говор. Оператор Айрат Ямилов, снимавший также «Софичку», проделал огромную работу – вместе с режиссером они попытались отстраниться от материала и выступить как художники, рисующие с натуры, а не меняющие созданный ими мир боги. В итоге им удалось добиться очень осязаемого изображения. Оно запоминается и остается в сознании надолго, как картины художников-передвижников, которыми вдохновлялись создатели фильма.

Александр Золотухин и Александр Сокуров

Айрат Ямилов и Александр Золотухин





