«Дау» — «новая реальность, реальнее самой самой жизни»: 7 мнений из Петербурга

владелица Babochka

«Дау» — на мой взгляд, все таки современное искусство, ведь кино — это только часть большой программы происходивших параллельно вещей: выставки, инсталляции, да и сам формат показа необычный. Мне удалось побывать на премьере, которая происходила как раз в условиях полного коллапса, власти Парижа не дали окончательного разрешения. Небольшую группу друзей и знакомых все таки допустили к просмотрю с массой трудностей, и это уже было похоже на начало процесса «погружения» в эпоху. Я наблюдала в тот вечер за реакцией Хржановского, когда он извинялся за сорванную премьеру, было видно: факт того «что все идет не по плану» — это тоже часть задуманного, что это ему скорее нравится, чем огорчает. Проект делался слишком долго , съёмочный процесс стал походить на «реалити шоу», где все выходит из под контроля и начинает жить своей жизнью, и именно это интересно режиссёру.

«Дау» — очень сложный опыт, необходимо полное погружение в просмотры на несколько дней. У меня не было такой возможности, думаю, что это объективно мало для кого возможно. Поэтому проект обречен остаться для большинства не понятым, слишком уж много надо потратить времени. Важен опыт «насмотренности» в области современного искусства в целом. Все в «Дау» направленно на то, чтобы растормошить эмоции с разных сторон и всеми возможными способами, на гране с нормальными представлениями об этике. Я увидела первые часы фильма в день премьеры, там не было сцен секса и насилия. Очень романтичные, красиво снятые сцены, красивые лица, очень трогательное кино, близко к документальному по картинке, но очень эмоциональное. Мой опыт не отражает весь проект «Дау» , я уходила с желанием «досмотреть».