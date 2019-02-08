Что посмотреть в кино: От «Вернуть Бена» до «Девочки»

Драма «Вернуть Бена» с Джулией Робертс от автора «Что гложет Гилберта Грейпа?» , мрачный фильм Юрия Быкова о несправедливости «Завод» и история трансгендерного перехода «Девочка» – «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые вышли в прокат на этой неделе.

«Вернуть Бена» / Ben Is Back Смотреть трейлер Сценарист «Что гложет Гилберта Грейпа?» Питер Хеджес снял трогательную драму с Джулией Робертс о матери, которая во что бы то ни стало пытается уберечь от наркотиков вернувшегося из рехаба сына. С 7 февраля

«Завод» Смотреть трейлер В мрачной драме режиссера фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрия Быкова рабочие берут в заложники олигарха, который полгода не выплачивает им заработную плату и собирается закрыть производство. С 7 февраля

«Девочка» / Girl Смотреть трейлер Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе юной балерины. С 7 февраля

«Месть Лиззи Борден» / Lizzie Смотреть трейлер Одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики. В версии, что могло произойти на самом деле, сыграли Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи. С 7 февраля

«Лего Фильм 2» / The Lego Movie 2: The Second Part Смотреть трейлер В сиквеле картины о приключениях человечков из самого известного в мире конструктора Эммет, Люся, Бэтмен и их друзья отправятся в далекие миры, чтобы победить захватчиков из космоса. С 7 февраля

«Снегоуборщик» / Cold Pursuit Смотреть трейлер Боевик с черным юмором, тоннами снега, Лиамом Нисаном и Лорой Дерн. Сына примерного семьянина и гражданина убивают наркоторговцы. Чтобы отомстить, он начинает уничтожать их одного за другим. С 7 февраля