9 малоизвестных фактов о Володине – авторе «Осеннего марафона» и «Пяти вечеров»

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Родился Александр Моисеевич Лифшиц в Минске в 1919 году, но с пяти лет жил у дяди-врача в Москве (тот забрал его после смерти матери). По воспоминаниям писателя, в новой семье ему было дискомфортно – он «чувствовал свою неполноправность». Время от времени его выгонял из дома, а деньги на покупку ботинок собирали всем классом. «Это унижение, неуверенность в себе иногда принимали уродливые формы. Я взрывался, чтобы самоутвердиться. Спорил во время урока, который мне не нравился. А то вылезал в окно и спускался по пожарной лестнице».