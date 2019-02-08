9 малоизвестных фактов о Володине – авторе «Осеннего марафона» и «Пяти вечеров»
Поэту и драматургу Александру Володину 10 февраля исполнилось бы сто лет. «Собака.ru» рассказывает малоизвестные факты из биографии автора «Пяти вечеров» и «Осеннего марафона».
|
1
|
Настоящая фамилия Александра Володина – Лифшиц. Литературный псевдоним появился, когда в альманахе «Молодой Ленинград» приняли один из его первых рассказов. Воодушевленный новостью, он пришел в издательство со своим шестилетним сыном Володей. Редактор намекнула на неподходящую фамилию – в разгаре была «борьба с космополитизмом». Писателю предложили стать Володиным – в честь сына, и он согласился.
|
2
|
Родился Александр Моисеевич Лифшиц в Минске в 1919 году, но с пяти лет жил у дяди-врача в Москве (тот забрал его после смерти матери). По воспоминаниям писателя, в новой семье ему было дискомфортно – он «чувствовал свою неполноправность». Время от времени его выгонял из дома, а деньги на покупку ботинок собирали всем классом. «Это унижение, неуверенность в себе иногда принимали уродливые формы. Я взрывался, чтобы самоутвердиться. Спорил во время урока, который мне не нравился. А то вылезал в окно и спускался по пожарной лестнице».
|
3
|
После окончания школы Володин поступил в Московский авиационный институт, но бросил его через полгода. Какое-то время работал учителем в подмосковной деревне Вешки – преподавал русский язык и литературу. В 1939 году он поступил на театроведческий факультет ГИТИСа. В Великую Отечественную войну был связистом 440-го гаубичного артиллерийского полка и сапером, участвовал в боях на Западном и Белорусском фронтах. Дважды Володин был ранен – осколком под Ржевом, а в 1944-м – пулей.
|
4
|
После войны он не вернулся в ГИТИС, а поступил на сценарный факультет ВГИКа. Из-за безработицы писатель переехал в Ленинград в 1949 году, где и прожил всю жизнь (до 2001 года). В конце 1940-х и до середины 1950-х Володин работал редактором на «Леннаучфильме» и «Ленфильме».
|
5
|
Успех пришел к писателю с публикацией пьесы «Пять вечеров». Она стала второй в его карьере драматурга. В 1959 году ее поставил в Большом драматическом театре Георгий Товстоногов. Тамару тогда играла Зинаида Шарко. По ее воспоминаниям, на читке пьесы Володин все время извинялся: «Там очень бездарно написано, я вот это исправлю». Спустя почти 20 лет одноименный фильм снял Никита Михалков. Ходят слухи, что на предложение режиссера адаптировать пьесу Володин ответил: «Она же старая, Никита, простите, не знаю вашего отчества». Он был чуть ли не единственным человеком в СССР, не знающим, кто отец Михалкова.
|
6
|
Дебют Володина в кино пришелся на 1962-й. Он стал автором сценария короткометражки «Прошлым летом», а через три года написал сценарий картины «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, получившей «Золотой лев святого Марка» на кинофестивале детских фильмов в Венеции. В 1966-м на советские экраны вышла драма Георгия Натансона «Моя старшая сестра» – киноверсия пьесы писателя. Как и в постановке БДТ, главную роль в картине сыграла Татьяна Доронина.
|
7
|
В 1970-х он вернулся в театр, написав пьесы «С любимыми не расставайтесь» (ее поставили в 1972 году в «Современнике») и «Дульсинея Тобосская». С последней актер Олег Ефремов дебютировал во МХАТе как режиссер, а композитор Геннадий Гладков создал на ее основе одноименный мюзикл. В 1973 году как раз музыкальную адаптацию Игорь Владимиров поставил на сцене Театра им. Ленсовета, главную роль в ней сыграла Алиса Фрейндлих.
|
8
|
Пожалуй, самый известный (и ленинградский) фильм по сценарию Володина – «Осенний марафон» Георгия Данелии. Володин называл картину «дневником» и признавался, что в ней много автобиографичных пересечений, а Бузыкин – это он. «Многое в моих пьесах идет от личного опыта, по ним странствуют мои чувства. Как и мой герой, я не мог сказать жене, что люблю другую. Что от другой женщины у меня родился сын».
|
9
|
На стене дома на Большой Пушкарской, 44, в котором жил Володин, установлена мемориальная доска, а памятник драматургу есть пока только в Москве – у входа в «Табакерку» (Московский театр Олега Табакова) он изображен вместе с Виктором Розовым и Александром Вампиловым. Ежегодно в Петербурге проходил фестиваль «Пять вечеров». В этом году его программа особенно насыщенна, но организаторы сообщили, что он станет последним.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.