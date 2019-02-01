Вышел трейлер «Боли и славы» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус — посмотрите его прямо сейчас!
Студия Sony показала трейлер фильма «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара. В главных ролях — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.
«Боль и слава» рассказывает историю постаревшего режиссера, который больше не способен снимать кино. Он встречается с бывшими коллегами, возлюбленным и матерью. Место действия — киностудия El Deseo, которую в 1986 году ее основали братья Агустин и Педро Альмодовары, в тот момент работавшие над фильмом о гомосексуалах «Закон желания».
Мировая премьера фильма состоится 22 марта 2019 года.
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