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От «Завода» до «Ван Гога»: 24 лучших фильма февраля

Новая картина Юрия Быкова, возвращения анимационной франшизы «Как приручить дракона» и поразительной красоты картина о Ван Гоге с Уиллемом Дефо – «Собака.ru» выбрала лучшие ленты, которые выйдут в прокат в последний месяц зимы. 

«Завод»

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В мрачной драме режиссера фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрия Быкова рабочие берут в заложники олигарха, который полгода не выплачивает им заработную плату и собирается закрыть производство.

С 7 февраля

«Месть Лиззи Борден» / Lizzie

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Одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики. 4 августа 1892 года в усадьбе состоятельной семьи Борден служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором. В версии, что могло произойти на самом деле, сыграли Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи.

С 7 февраля

«Лего Фильм 2» / The Lego Movie 2: The Second Part

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В сиквеле картины о приключениях человечков из самого известного в мире конструктора Эммет, Люся, Бэтмен и их друзья отправятся в далекие миры, чтобы победить захватчиков из космоса.

С 7 февраля

«Снегоуборщик» / Cold Pursuit

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Боевик с черным юмором, тоннами снега, Лиамом Нисаном и Лорой Дерн. Сына примерного семьянина и гражданина убивают наркоторговцы. Чтобы отомстить, он начинает уничтожать их одного за другим.

С 7 февраля

«Ван Гог. На пороге вечности» / At Eternity's Gate

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Байопик Ван Гога с Уиллемом Дефо в заглавной роли (принесшей ему кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале и номинацию на «Оскар»). Живописная, как полотна художника, картина прослеживает все его творческие метания.

С 7 февраля

«Вернуть Бена» / Ben Is Back

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Сценарист «Что гложет Гилберта Грейпа?» и «Моего мальчика» Питер Хеджес снял трогательную драму с Джулией Робертс и своим сыном Лукасом Хеджесом о матери, которая во что бы то ни стало пытается уберечь своего завязавшего с наркотиками ребенка от возвращения к старым привычкам.

С 7 февраля

«Девочка» / Girl

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Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года.

С 7 февраля

«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel

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Продюсерский проект Джеймса Кэмерона с режиссурой Роберта Родригеса основан на манге «Gunnm» Юкито Кисиро, которую в США переводили как «Алита: Боевой ангел». Девушку-киборга, пытающуюся вспомнить кто она, играет Роза Салазар

С 14 февраля

«Громкая связь»

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Режиссер фильма «Я худею» Алексей Нужный переснял итальянский хит «Идеальные незнакомцы» с «Квартетом И», Ириной Горбачевой и Марией Мироновой в главных ролях.

С 14 февраля

«Айка»

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Лихорадочная картина в духе братьев Дарденн мечется, как главная героиня Айка по не верящей слезам Москве, между соцдрамой и соцтриллером – поразительный гуманистический опыт и заслуженный приз в Каннах за лучшую женскую роль у Самал Еслямовой.

С 14 февраля

«Отрыв»

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Триллер с оставившим на время свое комедийное ампула Денисом Косяковым и Ингрид Олеринской. Компания друзей поднимается на фуникулере, чтобы встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Но в разгар праздника вагончик застревает над пропастью.

С 14 февраля

«Семь ужинов»

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Свой третий фильм Кирилл Плетнев решил сделать ромкомом, но, как и в «Без меня», на главную роли позвал Полину Максимову. После пяти лет брака жена подает на развод, но муж умоляет перед разрывом протестировать разработанную им психологическую систему для сохранения отношений – «Семь ужинов».

С 14 февраля

«Капернаум» / Capharnaüm

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Претендующая на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке драма Надин Лабаки о 12-летнем ливанском подростке Зейне. Видя весь тот ужас, в котором растет он и его сверстники, он хочет подать в суд на родителей, которые дали ему жизнь.

С 14 февраля

«Честный человек» / L'homme fidele

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Второй полный метр Луи Гарреля снова, как и его дебют «Друзья», о любовном треугольнике. Абель (сам Гаррель) счастлив с Марианной (Летиция Каста), но их отношения омрачает влюбленная в него юная Ева (Лили-Роуз Депп).

С 14 февраля

«Как приручить дракона 3» / How to Train Your Dragon: The Hidden World

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Продолжение анимационного хита о дружбе Иккинга и Беззубика. В новом фильме им предстоит бороться с охотником на драконов, который пытается уничтожить привычный им мир.

С 21 февраля

«Власть» / Vice

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Байопик Дика Чейни с Кристианом Бэйлом, Эми Адамс, Стивом Каррелом и Сэмом Рокуэллом. Ради съемок в картине все актеры шли от системы Станиславского. Так, Бэйл набрал почти 20 кг веса, сбрил волосы на голове и высветлил брови, а Адамс разговаривала с режиссером голосом своего персонажа и только на политические темы.

С 21 февраля

«Лабиринты прошлого» / Todos lo saben

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Детективная драма с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом от иранского режиссера Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). На свадьбу сестры Лаура приезжает в родной город в Испании из Аргентины с дочерью-подростком. Девушку кто-то похищает прямо из спальни во время торжества. В поисках берется помочь бывший возлюбленный Лауры – Пако.

С 21 февраля

«Тобол»

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Экранизация эпического романа-дилогии Алексея Иванова. Молодой офицер гвардии Петра I Иван Демарин (Илья Маланин из «На районе») по заданию царя отправляется в Сибирь — в пограничный Тобольск. Здесь он оказывается втянут в заговор местных князей, охотящихся за золотом.

С 21 февраля

«Наркокурьер» / The Mule

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Драма Клинта Иствуда с ним же в одной из главных ролей. Одинокий старик Эрл Стоун соглашается на простую работу – водить машину. Постепенно он понимает, что его сделали наркокурьером мексиканского картеля.

С 28 февраля

«По половому признаку» / On the Basis of Sex

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Байопик Рут Бадер Гинзбург – адвоката, боровшейся за равенство полов и ставшую второй женщиной-судьей Верховного суда США. Роль талантливой юриста играет Фелисити Джонс. Ее мужа – Амри Хаммер.

С 28 февраля

«Любовницы»

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Комедия с Паулиной Андреевой, Юлией Александровой и Александрой Бортич о девушках, которые решают мстить неверным мужьям и сообщать об адюльтерах их женам.

С 28 февраля

«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U

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Сиквел триллера о смертельном застревании в Дне сурка. На этот раз вместе с главной героиней в петлю времени попадают (чтобы умереть) все ее друзья.

С 28 февраля

«Последние любовники» / Porto

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Последний фильм, в котором сыграл погибший актер Антон Ельчин. Молодой американец-интроверт Джек, к своему несчастью, влюбляется в роковую красавицу, француженку Мати.

С 28 февраля

«Обещание на рассвете» / La promesse de l'aube

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Драма с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ по мотивам романа Ромена Гари о матери, верящей в талант своего сына. Работая над образом Нины, Генсбур многое почерпнула у бабушки по отцовской линии, которая эмигрировала во Францию из Феодосии после Октябрьской революции.

С 28 февраля

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