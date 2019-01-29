Кристиан Бэйл и Аль Пачино снимутся в документалке «Лендока»

Документальный фильм «Станиславский» от петербургской киностудии «Лендок» обзавелся первыми договорами с голливудскими актерами. Сниматься согласились Аль Пачино и Кристиан Бэйл, известный по роли Бэтмена. Они расскажут, как на них и на их творчество повлияла система Станиславского.

Съемки планируются уже в феврале. Сейчас создатели фильма пытаются договориться с другими звездами Голливуда, которые работают по системе Станиславского. В предварительном списке Дастин Хоффман, Мерил Стрип, Вуди Аллен, Анджелина Джоли и Леонардо Ди Каприо.

В «российских фрагментах снялись Андрей Кончаловский, Александр Златопольский и хореограф Алла Сигалова. Также есть интервью с Олегом Табаковым, записанное незадолго до смерти режиссера.

Вероятным дистрибьютором фильма заявлен канал НВО, выпустивший «Игру Престолов» и «Мир дикого Запада». «Мы планируем заключать с ними контракт. Только поэтому всё и начали: есть режиссёр с американской стороны, который сотрудничает с HBO», — уточнили в «Лендоке».