Стало известно, когда выйдет третья часть «Охотников за привидениями»

Кинокомпания Sony Pictures объявила официальную дату релиза третьей части «Охотников за привидениями», сообщает Deadline. Премьера состоится 10 июля 2020 года.

Съемки нового фильма стартуют уже этом летом. Режиссером картины выступит Джейсон Райтман, сын режиссера оригинальных фильмов Айвана Райтмана.

Новые «Охотники за привидениями» будут прямым продолжением оригинальных произведений и проигнорирует события недавнего ремейка с женщинами в главных ролях. Актерский состав пока держится в секрете.