Фонд кино планирует через суд взыскать миллионы со «Смешариков»

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подал иск о взыскании 82 млн рублей с ООО «Смешарики», в частности с создателя мультипликационной вселенной и номинанта премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" в 2017 году Ильи Попова.

В 2014 году Попов взял у фонда ссуду в размере 30 млн рублей, которая была необходима для съемок полнометражного фильма о «Смешариках». Создатель обещал вернуть заем в том случае, если фильм окупится. Это произошло, но денег никто так и не увидел.

Сообщается, что иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы 27 ноября 2018 года. Следующее заседание состоится 21 февраля. Фонд кино требует взыскать ссуду, данную Попову, в размере 30 млн рублей за 2014 год и 50 млн рублей предварительной оплаты по договору 2016 года, а также проценты.