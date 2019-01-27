Фонд кино планирует через суд взыскать миллионы со «Смешариков»
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подал иск о взыскании 82 млн рублей с ООО «Смешарики», в частности с создателя мультипликационной вселенной и номинанта премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" в 2017 году Ильи Попова.
В 2014 году Попов взял у фонда ссуду в размере 30 млн рублей, которая была необходима для съемок полнометражного фильма о «Смешариках». Создатель обещал вернуть заем в том случае, если фильм окупится. Это произошло, но денег никто так и не увидел.
Сообщается, что иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы 27 ноября 2018 года. Следующее заседание состоится 21 февраля. Фонд кино требует взыскать ссуду, данную Попову, в размере 30 млн рублей за 2014 год и 50 млн рублей предварительной оплаты по договору 2016 года, а также проценты.
Напомним, в 2013 году стало известно о коллаборации известной мультиприкационной вселенной «Смешарики» и футбольного клуба «Зенит». Петербургский ФК подписал трехлетний контракт с компанией «Мармелад Медиа», которая владеет правами на сериал «Смешарики», для того, чтобы разработать и запустить новый детский проект под рабочим названием «"Смешарики" и "Зенит": теперь вместе». А также в эксклюзивном интервью, приуроченному к выходу в прокат фильма «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе», второго полного метра о приключениях шарообразных зверей, «Собака.ru» узнала у режиссера картины Дениса Чернова и сценариста Дмитрия Яковенко, как знакомые всем персонажи «оживают» из рисунков на бумаге.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.