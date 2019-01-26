На «Мосфильме» прошла 17-ая церемония вручения кинопремии «Золотой орел»

В пятницу, 25 января, в первом павильоне «Мосфильма» прошла 17-ая церемония вручения главной профессиональной кинопремии «Золотой орел». За статуэтки боролись ленты «Движение вверх», «Лед», актеры Александр Петров, Анна Михалкова и другие деятели кинематографа. Торжественный вечер открывала певица Манижа, ведущими выступили актеры Ольга Сутулова и Евгений Стычкин.

Лучшим игровым фильмом признана работа режиссера Алексея Федорченко «Война Анны». В этой номинации за статуэтку боролись спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх», мюзикл-мелодрама Олега Трофима «Лед», кинолента Авдотьи Смирновой «История одного назначения» и драма «Спитак» Александра Котта. Алексей Федорченко также стал лучшим режиссером.

Лучшим актером стал Владимир Машков в ленте «Движение вверх», а лучшей актрисой — Аглая Тарасова, снявшаяся в ленте «Лед». Лучшим актером второго плана стал Кирилл Зайцев за роль в картине «Движение вверх», лучшей актрисой — Светлана Ходченкова за роль в ленте Алексея Германа-младшего «Довлатов».

Лучшими актерами телесериалов стали Анна Михалкова, исполнившая роль в сериале «Обычная женщина» и Александр Петров — в сериале «Sпарта». Лучшим саундреком признали музыку к фильму «Лед», над которой работали лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и Дмитрий Селипанов. Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате признали ленту «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А человеком, который внес вклад в киноискусство, стал народный артист СССР, исполнитель роли капитана Грэя в «Алых парусах», офицера Ивана Варавву в «Офицерах» и ведущий актер театра имени Вахтангова Василий Лановой.