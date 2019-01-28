После российской премьеры блокбастер-драмы «Две королевы» повествование об английских монархах продолжается кинолентой «Фаворитка» – первым работу греческого артхаус-режиссера Йоргоса Лантимоса покажет «Ленинград Центр» за день до официального релиза. Автор заслуженного фильма «Лобстер», отмеченного всевозможными международными конкурсами, в том числе Каннским кинофестивалем, снял историю в декорациях 18 в., с избыткомнаделив ее черным юмором.

В центре событий и дворцовых интриг – болезненная королева Анна Стюарт (Оливия Колман) и ее фаворитки: заслуженная Сара Черчилль (Рэйчел Вайс) и вновь прибывшая ко двору Абигейл (Эмма Стоун). За костюмы отвечала художник Сэнди Пауэлл, в чьей копилке уже есть три статуэтки «Оскар» – за работу над фильмами «Влюбленный Шекспир», «Авиатор» и «Молодая Виктория».