«Ленинград Центр» покажет фильм «Фаворитка» раньше общей премьера
После российской премьеры блокбастер-драмы «Две королевы» повествование об английских монархах продолжается кинолентой «Фаворитка» – первым работу греческого артхаус-режиссера Йоргоса Лантимоса покажет «Ленинград Центр» за день до официального релиза. Автор заслуженного фильма «Лобстер», отмеченного всевозможными международными конкурсами, в том числе Каннским кинофестивалем, снял историю в декорациях 18 в., с избыткомнаделив ее черным юмором.
В центре событий и дворцовых интриг – болезненная королева Анна Стюарт (Оливия Колман) и ее фаворитки: заслуженная Сара Черчилль (Рэйчел Вайс) и вновь прибывшая ко двору Абигейл (Эмма Стоун). За костюмы отвечала художник Сэнди Пауэлл, в чьей копилке уже есть три статуэтки «Оскар» – за работу над фильмами «Влюбленный Шекспир», «Авиатор» и «Молодая Виктория».
В числе наград «Фаворитки» – Серебряный лев 75-ого Венецианского кинофестиваля и Золотой глобус за лучшую комедийную женскую роль, которую исполнила Оливия Колман. Кроме этого, лента стала одним из лидеров на соискание премий «Оскар».
30 января
Перед показом гостям представят перфоманс от артистов труппы шоу-пространства «Ленинград Центр»
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