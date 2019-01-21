Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера

Организаторы антипремии «Золотая малина» представили список номинантов в 2019 году. Полный перечень опубликовало издание The Hollywood Reporter.

За звание худшего актера претендуют Джонни Депп за озвучку мультфильма «Шерлок Гномс», Уилл Феррелл («Холмс & Ватсон»), Джон Траволта («Кодекс Готти»), а также президент США Дональд Трамп за роли в фильмах «Фаренгейт 11/9» и «Смерть нации».

Худшими актрисами в этом году назвали Дженнифер Гарнер («Багровая мята»), Эмбер Херд («Лондонские поля»), Мелиссу МакКарти («Игрушки для взрослых»), Хелен Миррен («Винчестер») и Аманду Сейфрид («Клакер»).

Жена Дональда Трампа Меланья Трамп также поборется за премию, но в номинации «Худшая актриса второго плана». Компанию ей составили советник президента Келлиэнн Конуэй и актрисы Марсия Гей Харден, Келли Престон, Джаз Синклер.

В номинации «Худший фильм» представлены «Кодекс Готти», «Игрушки для взрослых», «Холмс & Ватсон», «Робин Гуд: Начало» и «Винчестер». Режиссеры «Холмса & Ватсона» Итан Коэн, «Кодекса Готти» Кевин Коннолли, «Игрушек для взрослых» Брайан Хенсон и «Винчестера» братья Спириг также значатся в номинации «Худший режиссер».

Премия «Золотая малина», учрежденная Джоном Уилсоном в 1980 году. Она традиционно проходит накануне вручения премии «Оскар». В прошлом году худшим признали мультфильм «Эмоджи фильм».