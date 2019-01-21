В Петербурге снимут фильм о балете Мариинского театра во время блокады

В Петербурге снимут фильм о жизни артистов балета театра имени С.М. Кирова (так с 1935 по 1992 год назывался Мариинский театр) в период блокады Ленинграда. Съемки закончатся до конца 2019 года.

«Если сейчас у нас будет все хорошо с финансированием, то фильм планируется к выпуску осенью-зимой 2019 года», — говорит режиссер Светлана Николаенко. Фильм снимают на средства, собранные с помощью краудфандинга.

Над сценарием ленты работали с 2016 года. «Ленинградская сюита» будет объединять в себе несколько жанров — помимо художественной, там будет документальная линия, которая включает интервью с блокадниками.

Все сцены снимаются в Петербурге и Выборге. «Людям очень понравилась эта идея, нас все больше и больше поддерживают», — сказала Николаенко. Кинематографисты надеются, что им удастся организовать показы фильма в кинотеатрах Санкт-Петербурга и Москвы, на площадках которых регулярно демонстрируют независимые фильмы молодых режиссеров.