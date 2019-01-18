Коротко: от «Стекла» до «Пышки»
Завершении трилогии М.Найта Шьямалана про психические расстройства, бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон и Сирша Ронан с Марго Робби, играющие Марию Стюарт и Елизавету I – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Стекло» / Glass
Фильм – место встречи героев М.Найта Шьямалана: похитителя с 24 личностями (Джеймс МакЭвой из «Сплита»), уцелевшего при крушении поезда (Брюс Уиллис из «Неуязвимого»), а также злодея с хрупкими костями (также появляющийся в «Неуязвимом» Сэмюэл Л. Джексон).
С 17 января
«Пышка» / Dumplin
Бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон. Пухленькая дочь-подросток бывшей королевы красоты участвует в конкурсе, который когда-то выиграла ее мать.
С 17 января
«Две королевы» / Mary Queen of Scots
Новая версия взаимоотношений и соперничества Марии Стюарт и Елизаветы I, ради которой красавицы Сирша Ронан и Марго Робби перекрасили волосы в рыжий цвет.
С 17 января
«Наше время» / Nuestro tiempo
Драма мексиканца Карлоса Рейгадаса в этом году участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Известный поэт Хуан и его жена отдалятся друг от друга, когда на их ранчо появляется объездчик лошадей Фил.
С 17 января
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