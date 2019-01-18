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Коротко: от «Стекла» до «Пышки»

Завершении трилогии М.Найта Шьямалана про психические расстройства, бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон и Сирша Ронан с Марго Робби, играющие Марию Стюарт и Елизавету I – что посмотреть в кино на этой неделе.
 

«Стекло» / Glass

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Фильм – место встречи героев М.Найта Шьямалана: похитителя с 24 личностями (Джеймс МакЭвой из «Сплита»), уцелевшего при крушении поезда (Брюс Уиллис из «Неуязвимого»), а также злодея с хрупкими костями (также появляющийся в «Неуязвимом» Сэмюэл Л. Джексон). 

С 17 января

«Пышка» / Dumplin

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Бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон. Пухленькая дочь-подросток бывшей королевы красоты участвует в конкурсе, который когда-то выиграла ее мать.

С 17 января

«Две королевы» / Mary Queen of Scots

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Новая версия взаимоотношений и соперничества Марии Стюарт и Елизаветы I, ради которой красавицы Сирша Ронан и Марго Робби перекрасили волосы в рыжий цвет. 

С 17 января

«Наше время» / Nuestro tiempo

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Драма мексиканца Карлоса Рейгадаса в этом году участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Известный поэт Хуан и его жена отдалятся друг от друга, когда на их ранчо появляется объездчик лошадей Фил.

С 17 января

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