Мировая премьера «Мальчика русского» пройдет на Берлинале

Мировая премьера фильма «Мальчик русский» состоится на Берлинском международном кинофестивале. Это дебютная картина Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Генеральный продюсер фильма – Эдуард Анатольевич Пичугин.

Сюжет рассказывает о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Он превратился в «слухача»: так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.

«Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века», – сказал Александр Золотухин. «Собака.ru» поговорила с молодым автором о долгих поисках актера на роль главного героя, исторической достоверности и помощи Сокурова.

Съемки проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы и петербургские актеры, и непрофессиональные исполнители.

Это уже четвертый совместный проект Фонда Александра Сокурова «Пример интонации» и киностудии «Ленфильм».

Расписание показов «Мальчика русского» в Берлине:

9 февраля в 09:30 в кинотеатре CinemaxX 6;

10 февраля в 16:00 в кинотеатре Delphi;

11 февраля в 21:00 в кинотеатре CineStar 8;

13 февраля в 20:00 в кинотеатре Cubix 9;

16 февраля в 16:15 в кинотеатре Zoo-Palast 2.