Стало известно, когда выйдет последний сезон «Игры престолов»

В официальном Twitter-аккаунте канала НВО появилась информация о том, что первая серия восьмого и заключительного сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года. российская премьера — 15 апреля 2019 года.

Известно, что восьмой сезон будет короче предыдущих — зрителям покажут шесть серий продолжительностью около часа. Первый сезон популярного сериала вышел в свет в 2011 году.

Несмотря на финал, поклонники «Игры престолов» еще увидят Вестерос на экранах — НВО уже запустил в разработку приквел сериала под рабочим названием «Долгая ночь». Сюжет развернется за тысячи лет до событий, описанных в «Игре престолов» и покажет далеких предков Старков, Ланнистеров и других великих домов.

Недавно стало известно, что в приквеле сыграют Наоми Уоттс, Дениз Гоф , Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие.