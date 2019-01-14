Режиссер комедии про блокадный Ленинград снимет мини-сериал «Революция»

Режиссер Алексей Красовский снимет мини-сериал «Революция», который сразу выйдет на YouTube.

«Мы затеваем его вместе с Сергеем Астаховым (оператор фильмов «Брат», «Война», «Салют-7», «Праздник» и других). Проект опять сделаем народным, соответственно инвесторы — все желающие. Сценарий готов», — говорит режиссер.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие будет происходить в наши дни. О примерной дате премьеры тоже пока не рассказывается.

Ранее Красовский снял комедию «Праздник», которая вызвала жаркие споры задолго до премьеры. Дело в том, что действие картины происходило в блокадном Ленинграде.

По сюжету, семья «на особом положении» решила хорошо отпраздновать Новый год, однако их планам помешали непрошенные и голодные гости. Сам режиссер характеризует свой фильм как «светлую праздничную комедию».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму. В итоге режиссер выложил фильм в свободный доступ 31 декабря.