Режиссер Алексей Герман-младший снимет фильм о закулисной жизни петербургских театров

О своих планах режиссер рассказал в интервью «Российской Газете». Главной задачей режиссер и создатели проекта ставят «уловить настроение театральной жизни Петербурга». Документальный фильм расскажет о закулисной жизни крупных театров, таких как БДТ, Мариинский и Александринский театры, а также затронет и небольшие авторские студии и площадки. Герман-младший также добавил, что не все театры Петербурга согласились сотрудничать с группой и, соотвественно, участвовать в съемочном процессе картины. Съемки документального фильма уже начались, а выход картины намечен на 2020 год в двух вариантах — двухсерийной версии и полнометражной.

Режиссером картины выступила Ирина Волкова, известная по работе над фильмами «Диалоги» и «Клад», написанием сценария занялась театральный критик Жанна Зарецкая. Герман-младший пояснил, что «вторгаться» в документалистику не собирается. «У нас есть замечательные мастера — Сергей Мирошниченко, Марина Разбежкина со своими студентами. Это их пространство, в которое я не хочу вторгаться. Но я готов выступать в роли автора идеи и творческим координатором, сводя в проекте талантливых людей», — рассказал режиссер.

Режиссер подчеркнул, что фильм будет субъективен и в таком ключе расскажет о жизни именно Петербургских, современных театров, а не Ленинградских. «И в самом деле, почему американцы сняли фильм про то, как функционирует Бродвей, англичане — самое настоящее художественное исследование своей театральной культуры. А у нас ничего подобного нет. Мне кажется это несправедливым. Поэтому мы расскажем о том, что наряду с такими величинами, как Мариинка, МДТ Льва Додина, БДТ Андрея Могучего, Александринка Валерия Фокина, есть огромное количество молодых театров, режиссеров, актеров. Все они обладают разными интонациями, владеют разными способами рассказа и так далее. Но при этом, на мой взгляд, театральный Петербург надо воспринимать как единый организм. Как мы воспринимаем поэзию Серебряного века, когда жили и Бальмонт, и Блок, и Ахматова, и Гумилев», — поделился Герман-младший.