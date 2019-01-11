Коротко: от Рокки до Дженнифер Лопес
Американский ремейк «1+1», очередная часть франшизы про боксера Рокки Бальбоа и мелодрама с Дженнифер Лопес о фальшивом резюме и реальных достоинствах – что посмотреть в кино на этой неделе.
«1+1: Голливудская история» / The Upside
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Американская версия французского комедийного хита «1+1», основанного на реальных событиях. Сюжетная линия осталась прежней, а главный бонус голливудского прочтения – Николь Кидман в роли правой руки миллиардера, не ладящей с его новым помощником – лишенном родительских прав чернокожим экс-преступником.
С 10 января
«Крид 2» / Creed II
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Восьмая часть истории про боксера Рокки Бальбоа. Впрочем, герой Сильвестра Сталлоне теперь не выходит на ринг сам, а тренирует молодых и амбициозных спортсменов.
С 10 января
«Начни сначала» / Second Act
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Жизнеутверждающая мелодрама с Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме – так ее принимают на работу в большую корпорацию.
С 10 января
«Черная полоса» / Fleuve noir
Детективный триллер с Венсаном Касселем и Роменом Дюрисом. Комиссар расследует дело об исчезновении подростка. Подозрительными ему начинают казаться все: от матери и немногословного отца ребенка до школьного учителя, вызвавшегося помочь в поисках.
С 10 января
«Путь домой» / A Dog's Way Home
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Трогательная семейная мелодрама о потерявшейся собаке Белле, которая ищет путь домой к любимому хозяину, переживая множество приключений: от дружбы с рысью до спасения людей под снежными завалами.
С 10 января
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