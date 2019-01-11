Несколько серий «Настоящего детектива» покажут в кино

В кинотеатрах Петербурга и Москвы пройдут премьерные показы первых двух серий третьего сезона «Настоящего детектива». Об этом сообщают представители сети «Каро» и сервиса «Амедиатека».

Премьера пройдет 14 января в 19:30. В Петербурге сериал покажут в «Варшавском экспрессе», а в Москве – в кинотеатре «Октябрь». Стоимость билетов — 350.

В третьем сезоне главного героя сыграл обладатель «Оскара» Махершала Алию Также в сериале появляются Мэми Гаммер, Стивен Дорфф, Кармен Эджого и другие.

По сюжету детектив Уэйн Хэйс расследует преступления, которые последовали за исчезновением нескольких детей. Всё действие разворачивается в городе Озарк, штат Арканзас.